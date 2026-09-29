De qué trata La virgen de la tosquera, la película que representará a Argentina en los Premios Oscar 2027 Los detalles del proyecto cinematográfico ambientado en el Conurbano que buscará posicionar al cine argentino en lo más alto del circuito internacional. Agregar C5N en









La película tiene chances de ser la Mejor Película Internacional.

La virgen de la tosquera fue consagrada este lunes como el largometraje que representará al cine nacional en la próxima edición de los Premios Oscar 2027. La obra cinematográfica, con la firma de la cineasta Laura Casabé, buscará abrirse paso en la codiciada categoría de Mejor Película Internacional. La decisión oficial fue tomada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y dada a conocer por el actor Juan Minujín durante un acto público desarrollado en el espacio ArtHaus Central.

La impactante trama se encuentra basada en los relatos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, de la célebre autora Mariana Enríquez, ambos pertenecientes al volumen Los peligros de fumar en la cama. La adaptación a la pantalla grande contó con un guion escrito por el realizador Benjamín Naishtat. Ambientado durante el convulsionado verano del año 2001, el filme entrelaza el misticismo urbano con los dramas personales en un contexto histórico convulso para el país.

El argumento central sigue de cerca a Natalia, Mariela y Josefina, un grupo de amigas que comparten un secreto enamoramiento por Diego, su compañero de toda la vida. La irrupción de un nuevo personaje femenino llamado Silvia altera la dinámica del grupo y desata una ola incontrolable de celos y disputas afectivas. Ante el quiebre de la armonía, la protagonista decide apelar a métodos místicos para retener el amor de su juventud.

Buscando una solución desesperada a su conflicto del corazón, Natalia recurre a los saberes de su abuela Rita para ejecutar rituales de magia negra y torcer el destino a su favor. De esta forma, la producción combina con maestría la pasión, las tradiciones populares y diversos elementos sobrenaturales. El elenco de la película está encabezado por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, sumado al aporte de Dady Brieva.

Todo lo que hay que saber sobre La virgen de la tosquera La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió a La virgen de la tosquera para encarar la travesía hacia los Premios Oscar 2027 en la terna de Mejor Película Internacional. La cinta dirigida por Laura Casabé logró imponerse en la votación final sobre otros tres proyectos de peso que competían por la representación nacional: El partido, Nuestra Tierra y Parque Lezama. A este hito se le suma su anterior confirmación para batallar por un lugar en las nominaciones de los Premios Goya.

Para alcanzar la gala en Hollywood, el filme deberá superar varias etapas de filtrado por parte de la academia estadounidense. El primer gran escalón ocurrirá el 15 de diciembre de 2026, cuando se publique la esperada shortlist integrada por los 15 proyectos precandidatos de todo el mundo. Más tarde, el 21 de enero de 2027, se difundirá el listado definitivo de las cinco nominadas que llegarán a la ceremonia del 14 de marzo en el Dolby Theatre. El largometraje destaca por ser una ambiciosa coproducción concretada entre empresas de Argentina, México y España. Con una narrativa fundamentada en el universo literario de Mariana Enríquez y adaptada por Benjamín Naishtat, la historia explora la juventud, el despecho y los mitos suburbanos a través de un elenco con jóvenes talentos y figuras consagradas de la actuación. Así, el cine argentino renueva sus esperanzas de brillar en los escenarios internacionales.