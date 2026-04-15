15 de abril de 2026 Inicio
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La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a su familia

El fiscal Gerardo Pollicita recibió información de la aerolínea en la que el jefe de Gabinete se trasladó para pasar Año Nuevo. La totalidad de los gastos en pasajes ascendería a u$s5.800.

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Adorni partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024. 

Adorni partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024. 

Se complica la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Justicia confirmó este miércoles que el funcionario viajó en primera clase junto a su familia a las playas de Aruba pasar pasar las fiestas de Año Nuevo en diciembre de 2024.

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El fiscal Gerardo Pollicita recibió información de la aerolínea Latam en la que el jefe de Gabinete se trasladó junto a su esposa Bettina Julieta Angeletti y sus dos hijos. La totalidad de los gastos en pasajes ascendería a u$s5.800.

"Al momento la Justicia busca investigar además cuánto pagó por los hoteles de lujo. Del 29 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025, fueron las fechas en la que se fue a pasar las fiestas con la familia", informó la periodista de C5N Martina Garbarz en el programa De Una.

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