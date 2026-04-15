Denuncias contra Adorni: declaró una de las jubiladas que financiaron la compra del departamento Beatriz Viegas y Claudia Sbabo se presentaron a primera hora en Comodoro Py para aportar detalles sobre la transacción en Caballito, en la que el jefe de Gabinete recibió un financiamiento millonario sin intereses. Por + Seguir en







Denuncias contra Adorni: declaran las jubiladas que financiaron la compra del departamento

La causa que investiga la compra de un departamento por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un nuevo capítulo en los tribunales de Comodoro Py. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las jubiladas que le vendieron la propiedad ubicada en la calle Miró, en Caballito, fueron citadas a declarar para explicar los términos de la operación.

Viegas fue la primera en retirarse de Tribunales y evitó brindar declaraciones a la prensa, que le insistió con preguntas sobre si conoce o no al jefe de Gabinete. "Está caminando de un lado para el otro desde que salió, pero sin ninguna palabra", informó desde el lugar el periodista de C5N, Sergio Cirigliano,

Según surge del expediente, la transacción se concretó en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares. Sin embargo, uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que las propias vendedoras habrían financiado 200.000 dólares del monto total, sin aplicar intereses y con vencimiento previsto para noviembre de este año.

Las testimoniales habían sido programadas para la semana pasada, pero debieron reprogramarse a pedido de la defensa de Adorni, a cargo del abogado Matías Ledesma, por una superposición con audiencias del juicio conocido como “cuadernos de las coimas”, en el que también participa.

En paralelo, el expediente ya incorporó la declaración del ex futbolista Hugo Morales, anterior dueño del inmueble, quien sostuvo haber vendido el departamento por 200.000 dólares, una cifra inferior a la que luego se consignó en la operación con Adorni.

También pasaron por los tribunales una comisaria retirada y su hija, contadora en la misma fuerza, quienes detallaron su participación en otro tramo del financiamiento vinculado a la compra. De acuerdo a su testimonio, el funcionario abonó una parte inicial y mantiene una deuda pendiente que incluye capital e intereses, con un plazo de cancelación de siete meses. Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita aguarda información clave solicitada a distintos organismos públicos. Esos datos comenzaron a liberarse luego de que el juez Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, una medida que permitirá reconstruir con mayor precisión sus ingresos, bienes declarados, movimientos financieros y nivel de gastos.