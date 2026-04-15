15 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Guillermo Francos reapareció públicamente y cuestionó a Manuel Adorni por las denuncias en su contra

El exjefe de Gabinete consideró que el viaje a Punta del Este de su sucesor "fue una imprudencia", pero que "falló en dar explicaciones". Sin embargo, y en medio de un contexto de debilidad para el oficialismo, definió a Javier Milei como "un amigo" y aseguró que "siempre iba a estar a disposición".

Por
Francos se refirió a la situación de Manuel Adorni.

Francos se refirió a la situación de Manuel Adorni.

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, reapareció públicamente y cuestionó a Manuel Adorni en medio de las denuncias en su contra. Después de definirlas como "un golpe para el Gobierno", señaló que el exvocero "falló en dar explicaciones".

Te puede interesar:

Denuncias contra Adorni: declaró una de las jubiladas que financiaron la compra del departamento

Francos, quien ocupó el cargo hasta octubre de 2025 durante la gestión de Javier Milei se refirió a las versiones sobre viajes y patrimonio de Adorni y remarcó que el funcionario “está haciendo sus presentaciones en la justicia” y que “ha designado a un abogado”.

Francos también apuntó al clima que rodea este tipo de episodios: “Cuando el Gobierno genera algún espacio hay una especie de acribillamiento mediático desde distintos lugares, no sólo periodistas sino también en las redes, lo que genera un estado que quizá no es el más conveniente para dar explicaciones”.

Sobre el viaje oficial a Nueva York, en el que participó la esposa de Adorni, Betiana Angeletti, Francos le restó importancia y sostuvo que “en un viaje presidencial el Presidente de la Nación elige su comitiva y tiene el derecho de hacer participar en este caso era la mujer del jefe de gabinete”. “Me parece que se agrandó mucho más de lo que el tema era”, agregó.

Distinta fue su mirada respecto del viaje a Punta del Este en avión privado, al que definió como "una imprudencia”, a la vez que señaló que “los temas sobre la contratación del avión y el tema de la persona que lo hizo” deberán ser investigados por la Justicia.

El exfuncionario aclaró que no mantiene diálogo directo sobre el tema y que su análisis surge de la información pública: “No he conversado sobre el tema con nadie ni tengo la información completa, más bien siempre he leído la información periodística”. Aun así, consideró que el respaldo del Presidente responde a información que maneja: “Yo creo que si el presidente lo está defendiendo al Jefe de Gabinete, debe tener elementos seguramente hablados con el jefe de Gabinete”.

En ese marco, remarcó que existe una investigación en curso: “Hay toda una investigación judicial en donde Manuel Adorni tendrá que dar las razones sobre cómo se compone su patrimonio”.

En diálogo con LN+, Francos también reconoció el impacto político del caso: “La situación le ha ocasionado al Gobierno un desgaste en un momento en donde debiera ser todo lo contrario”. En ese sentido destacó los resultados positivos que ha tenido el Gobierno y también el hecho de cómo ha cambiado a la Argentina en estos 2 años y 4 meses.

Guillermo Francos
Guillermo Francos no descart&oacute; volver a la funci&oacute;n p&uacute;blico.

Guillermo Francos no descartó volver a la función público.

Consultado sobre un eventual regreso a la función pública, evitó definiciones tajantes aunque dejó abierta la puerta: “Son hipótesis difíciles de comentar”. Y recordó una situación personal que vivió junto a Javier Milei en el momento en el que dejó el Gobierno: “Cuando me fui le dije al Presidente, que es amigo, que siempre iba a estar a disposición. Pero no me parece que sea el momento oportuno para hacer un comentario o dar una respuesta oportuna”.

Por último, al ser consultado por una encuesta que lo ubica como uno de los dirigentes libertarios con mejor imagen, Francos admitió sus aspiraciones: “Cualquiera que tenga aprobación de la gente se siente con posibilidades de competir electoralmente. Yo tengo en mi cabeza esa idea de competir”. No obstante, aclaró que se trata de una decisión colectiva que, llegado el momento, evaluará junto a Karina Milei.

En medio del escándalo, Manuel Adorni se mostró junto a Karina Milei en una recorrida por el Malbrán

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones, encabezaron este lunes una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina.

Este nuevo espacio, que posiciona a la Argentina como líder regional en salud pública y fortalece la seguridad sanitaria y científica del país, se integrará a la red mundial de laboratorios de máxima seguridad y será un centro estratégico para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo, así como para fortalecer la seguridad sanitaria a nivel nacional y regional.

Manuel Adorni Karina Milei Malbrán 13 abril 2026

La puesta en funcionamiento del BSL-4 y la instancia formativa a cargo de expertos de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración en Biocustodia (BEP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos consolidan una alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos.

También estuvieron presentes durante la actividad el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana; la directora de ANLIS Malbrán, Claudia Perandones; la jefa del Laboratorio de Bacteriología Especial del INEI, Mónica Prieto; la jefa del Servicio Antimicrobiano del INEI, Alejandra Corso; el director de la Unidad Operativa del Centro de Contención Biológica, Alexis Edelstein; y el asesor de la Dirección de ANLIS Malbrán, Juan Ignacio Mier.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martín Menem junto a Manuel Adorni.

Martín Menem ratificó que Manuel Adorni dará su informe en Diputados: "Compren pochoclos, va a ser picante"

El primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) funciona en el Instituto Malbrán.

En medio del escándalo, Adorni se mostró junto a Karina Milei en una recorrida por el Malbrán

Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta.

Declararon las dos policías prestamistas de Adorni: les debe más de u$s70 mil y tiene que pagar antes de noviembre

Las irregularidades de Manuel Adorni salpican la imagen de Javier Milei.

A un mes del caso Adorni, Milei sigue en caída libre en las encuestas: solo un 30% lo reelegiría

Manuel Adorni y Marcelo Grandio, con quien viajó a Punta del Este.

Retazos de impunidad: el patrimonio de Adorni no cierra

Milei sostiene a Adorni, pero el costo que paga puertas adentro del Gobierno es altísimo.

El Gobierno y su choque de discursos por el rumbo económico y la defensa de Adorni: ¿desajuste o interna feroz?

Rating Cero

De vuelta tenemos a Frankie Muniz como Malcolm, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois y Emy Coligado como Piama.
play

Esta serie de los 2000 volvió a Disney Plus con un final único y la está rompiendo: cómo se llama

Peter Claffey, protagonista de El caballero de los Siete Reinos, es el candidato favorito para Bestia.

Una estrella del mundo de Game Of Thrones llegaría a Marvel para la nueva película de los X-Men: quién es

En tiempos donde todo pasa por lo digital, los seguidores suelen detectar rápidamente cambios en las dinámicas de las parejas.

La famosa pareja que estaría atravesando una crisis: podría separarse en cualquier momento

El cantante se encuentra en Argentina.

Ricky Martin está en Argentina y se filtró cuál es su hospedaje en Recoleta

El programa de Telefe no se emitirá el miércoles.

Levantan este miércoles un exitoso programa de Telefe a dos meses de su inicio: el motivo

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Comodoro Rivadavia por el caso de la muerte del pequeño Ángel López. 

Cinthia Fernández respondió las críticas por su rol en el caso Ángel: "Que hagan terapia"

últimas noticias

Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración.

De qué se trata la tarta noruega de Paulina Cocina: los ingredientes y cómo prepararla

Hace 3 minutos
Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Quebrada de los Toros que está en las alturas y tiene paisajes únicos

Hace 6 minutos
Rafael Grossi es el único argentino elegido por la Revista Time como los 100 más influyentes en 2026

La Revista Time presentó a las 100 personas más influyentes del mundo del 2026: quién es el único argentino

Hace 10 minutos
Diversas circunstancias terminaron alejándolo de la competencia cuando todavía tenía mucho por delante.

La nueva vida de un exjugador de Boca: de la depresión a querer volver al fútbol

Hace 36 minutos
La reflexión del filósofo español sobre el apego en las relaciones. 

La reflexión del filósofo Miguel de Unamuno: "No hay mayor felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir"

Hace 38 minutos