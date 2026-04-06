La imagen de Javier Milei cayó en medio del escándalo de Manuel Adorni: fue superado por otro funcionario Se trata de un relevamiento de una consultora, que expuso una baja en la buena valoración al jefe de Estado mientras el jefe de Gabinete enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito. Por + Seguir en







Javier Milei junto a Manuel Adorni.

Un informe de la consultora Zentrix expuso que la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó siete puntos de febrero a marzo, en medio del escándalo por las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito. Además, casi el 60% de los argentinos advirtió que la situación económica de la Argentina en el tercer mes del año fue mala.

El relevamiento marcó que Milei registra un 40,3% de imagen positiva, cuando un mes antes tenía un 47% y también empeoró en cuanto a imagen negativa, que fue del 51% en marzo. En tal sentido, la exministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, superó al jefe de Estado con un 42,7% de buena valoración y un 50,3% de percepción desfavorable.

Milei, Bullrich Expoagro Javier Milei junto a Patricia Bullrich. En otros rubros abarcados por la encuesta, con números preocupantes para el Gobierno, un 59,7 % consideró en marzo que la situación económica del país es negativa, lo que significó un empeoramiento de casi 13 puntos respecto de febrero, cuando era del 47%.

En tanto, la aprobación sobre el gobierno de Milei quedó en 38,5% con una desaprobación en alza que alcanzó al 53%. En febrero esos rubros habían dado, según la consultora, un 45% de positiva y solo 44% de negativa, con saldo positivo en el diferencial de ambos conceptos.

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete y respaldó a Manuel Adorni En un contexto atravesado por disputas puertas adentro del oficialismo y denuncias judiciales contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada.