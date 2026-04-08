8 de abril de 2026 Inicio
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Declara la escribana de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Adriana Nechevenko se presentará este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita para dar detalles sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete.

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Declara la escribana de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Declara la escribana de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni tendrá este miércoles un punto clave con la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, citada a las 10 de la mañana por el fiscal Gerardo Pollicita. La profesional deberá brindar precisiones sobre su intervención en las operaciones inmobiliarias del funcionario, bajo análisis judicial.

Javier Milei junto a Manuel Adorni.
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El foco estará puesto en la compra de un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito, y de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Según el expediente, la adquisición del inmueble en Capital se concretó en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, con un crédito hipotecario de 200.000 otorgado por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En paralelo, la vivienda en el country fue escriturada ese mismo mes a nombre de la esposa de Adorni, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía también busca esclarecer el vínculo entre la escribana y el funcionario, quien la recibió en varias oportunidades en la Casa Rosada durante el período en que se realizaron las operaciones.

Además, en la causa se incorporó una hipoteca previa por 100.000 dólares vinculada a la compra de una propiedad en Parque Chacabuco, con otros prestamistas involucrados.

Citaron a declarar a las financistas

El fiscal Pollicita también citó a las mujeres que habrían financiado las compras. Este jueves deberán presentarse Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, mientras que el lunes 13 fue convocado el dúo integrado por Graciela y Victoria Cancio, en relación con otro préstamo hipotecario.

La causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, busca determinar si hubo irregularidades en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

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