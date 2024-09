José Luis Espert indicó que las provincias deberán recortar gastos es de u$s20.000 millones

El presidente de la Comisión de Presupuesto explicó que el gasto público total, Nación, Provincias y Municipios, alcanza al 33% del Producto Bruto Interno, estimado en US$ 600.000 millones. De ese total, 14% lo gastan las provincias. Por lo cual, el 14% de US$ 600.000 millones es US$ 64.000 millones "y de ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser US$ 20.000 millones", dijo Espert en diálogo con Radio Rivadavia.