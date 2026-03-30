30 de marzo de 2026 Inicio
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La NASA vuelve a la Luna: ¿qué es la "ventana de lanzamiento" de Artemis 2 y cuándo será el despegue?

Después de la misión Apolo XVII, la última que se realizó en 1972, la humanidad vuelve a orbitar el satélite natural. La cuenta regresiva ya comenzó y se prevén varias fechas para el posible despegue. ¿Cuánto falta?

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Artemis II será la misión que en 2026 despegará con destino hacia la Luna

Artemis II será la misión que en 2026 despegará con destino hacia la Luna

NASA

La humanidad regresa a la Luna después de 50 años, la NASA manda a cuatro astronautas a orbitar el satélite natural en una misión que durará diez días. Esto abre la puerta al futuro de la exploración espacial y al siguiente objetivo: el planeta Marte.

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En el Centro Espacial Kennedy ya están preparando al cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), la nave espacial Orión y la infraestructura terrestre antes del vuelo de prueba de Artemis II, sin embargo tras cancelaciones y la última falla en el cohete generó que el despegue se retrase dos meses, desde la primera fecha prevista para el 6 de febrero.

Orion Nasa

La NASA ya está lista e inició la cuenta regresiva para el despegue de Artemis 2 desde el Centro Espacial Kennedy. Lori Glaze, administradora asociada a la NASA, señaló que el objetivo es despegar el próximo 1 de abril. Aseguró que miles de personas participaron en las revisiones técnicas y en un proceso de evaluación en el que se analizaron tanto riesgos como desafíos antes de aprobar la nueva ventana de lanzamiento.

Se tratará de una misión en la que se realizará una prueba tripulada de vuelo durante diez días, en la que cuatro astronautas viajarán alrededor del satélite natural, sin alunizar, antes de regresar a la Tierra.

Una por una, cuáles son las "ventanas de lanzamiento" para la misión Artemis II

Abril 2026

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Calendario fechas de despegue Artemis II

¿Por qué los astronautas entraron en cuarentena?

Según informó la NASA, la tripulación de Artemis II comenzó una cuarentena para no contraer ninguna enfermedad que pueda retrasar su misión, por lo que limitarán su exposición a otras personas días previos al despegue.

"Este período, llamado programa de estabilización de la salud, suele comenzar unos 14 días antes del lanzamiento", expresaron desde la administración. Por el momento, los astronautas se encuentran en Houston y, volarán al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida unos seis días antes del lanzamiento.

Artemis II astronautas 27-1-26

¿Quiénes son los astronautas de la NASA viajarán a la Luna?

La tripulación estará integrada por cuatro especialistas seleccionados por su experiencia y trayectoria. El comandante será Reid Wiseman, aviador naval y astronauta entrenado por la NASA desde 2011, con una amplia carrera en vuelos espaciales. Lo acompañará Victor Glover, piloto de pruebas de la Fuerza Aérea estadounidense y parte de la generación de astronautas de 2013, quien ya participó en la misión Crew-1 de SpaceX con destino a la Estación Espacial Internacional. Glover será además el primer piloto afroamericano en volar a bordo de la cápsula Orión alrededor de la Luna.

La misión contará también con la presencia de Christina Koch, reconocida por haber logrado el vuelo espacial individual más prolongado realizado por una mujer, con 328 días en órbita entre 2019 y 2020. Su experiencia será clave en la evaluación de los sistemas de soporte vital en entornos de larga duración.

Finalmente, el canadiense Jeremy Hansen completará el equipo, en representación de la Agencia Espacial Canadiense, de la que forma parte desde 2009. Con este grupo diverso, Artemis II simboliza no solo el regreso del hombre al espacio profundo, sino también la consolidación de una cooperación internacional para avanzar en la exploración del universo.

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