El piloto del vuelo de Manuel Adorni desde Punta del Este afirmó que lo pagó Marcelo Grandio

Agustín Issin, el encargado de trasladar al jefe de Gabinete y su familia, declaró ante el juez Ariel Lijo. Según su testimonio, tanto el pasaje de regreso como el de ida fueron abonados por el periodista de la TV Pública. Además, la Justicia citó a la empleada que recibió el pago.

El piloto que trasladó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia en un vuelo privado desde Punta del Este le aseguró este jueves al juez Ariel Lijo que el viaje fue pagado por Marcelo Grandio , periodista de la TV Pública e íntimo amigo del funcionario del Gobierno.

En su declaración en los tribunales de Comodoro Py, Agustín Issin, de 46 años y con amplia trayectoria en aviación tanto comercial como privada, brindó nuevos detalles sobre las causas judiciales contra el jefe de Gabinete por malversación de caudales públicos, defraudación del Estado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.

En paralelo, hay otra causa contra Adorni que tramita el juez Daniel Rafecas por el viaje con su esposa a Nueva York en el avión presidencial.

Issin le pidió declarar al juez Lijo al encontrarse mencionado en la causa judicial sobre el viaje desde Punta del Este, ya que fue la persona que le facturó el vuelo. Según su testimonio, tanto el pasaje de regreso como el de ida fueron abonados por Grandio.

Ahora, la Justicia deberá determinar si el dinero que utilizó Grandio corresponde a una devolución de favores por contratos en la TV Pública o si las compras se realizaron con dinero de la cadena estatal. Por el momento, Grandio no fue citado a declarar por la Justicia, aunque el el juez Lijo exigió un informe de su situación fiscal.

Este miércoles, Adorni afirmó en conferencia de prensa que todos los gastos de los viajes junto a su familia fueron sido abonados por él mismo. Esta versión contradice la declaración de Issin, quien trabajó para distintas aerolíneas como Latam, Sunny Sky, Jet Clipper, American Logistic y Royal Class. En la actualidad, se desempeña como piloto corporativo para Consultatio, la empresa del magnate Eduardo Constantini.

Por último, el periodista Ariel Zak aseguró que el juez Lijo citará a declarar como testigo a la empleada que habría recibido el pago del viaje de Adorni y su familia. Según contó en el programa Minuto Uno, por la pantalla de C5N, el dinero habría sido llevado por un hombre identificado como Horacio y que el dinero fue de parte de Grandío. Este será el segundo testimonio en la causa.

Manuel Adorni terminó abandonando la conferencia de prensa tras un fuerte cruce con un periodista

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa luego de las denuncias en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este, y sobre el final tuvo un fuerte cruce con un periodista por el que terminó abandonando el salón poniéndole fin a su presentación oficial.

“No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”, señaló luego que su esposa, Bettina Angeletti, usara el avión presidencial en un vuelo a Nueva York y después del viaje en un avión privado a Punta del Este.

Al mismo tiempo, el funcionario nacional aclaró que su sueldo está congelado desde hace dos años y explicó que no dará explicaciones sobre su patrimonio en conferencia y que hay una investigación judicial en curso. “No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”, detalló.

Sin embargo, el periodista de MDZ, Nicolás Gallardo, le preguntó si no considera que la sociedad merece “una explicación mínima” de cómo logró el pago del viaje o las declaraciones de propiedades, Adorni primero le frenó y le aseguró que todo lo que estaba señalando era falso. En esa línea, le leyó un tuit que había publicado el comunicador en el que expresaba que ningún funcionario lo había respaldado.

Embed - MANUEL ADORNI habló en una CONFERENCIA de PRENSA

“¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Porque has mentido descaradamente sobre mi empezando por este tuit, cuando me consta que hubo gente que te contestó que esto era así y ni siquiera lo ratificaste. Me gustaría que me pidas disculpas, pero no me las vas a pedir”, le recriminó el exvocero presidencial y luego que Gallardo le asegurara que hasta ese momento no hubo ninguna explicación por parte del Gobierno, el funcionario indicó: “Bastaba con ir a una fuente seria que te dijera que el Gobierno me estaba apoyando, lo que pasa es que no vas a fuentes serias”.

En esa línea, Adorni le aseguró que no le tiene que explicar “una relación privada” en cuanto a los pagos de los viajes y del pago a Marcelo Grandío por haber compartido el viaje a Uruguay.

“En tal caso es parte de una investigación judicial y la Justicia me lo va a preguntar. Vos no sos juez, Gallardo. Que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas es un tema tuyo. Todo lo que tenga que estar declarado está correctamente hecho en cada uno de los Organismo. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que no voy a entrar ni ahora ni nunca porque tampoco lo he hecho antes”, señaló en referencia a otros cruces que tuvieron y, posteriormente, Adorni abandonó la conferencia.