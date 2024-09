Javier Milei apuntó contra los gobernadores y les exigió más ajuste: "Ahora faltan ustedes"

Milei agregó que "los argentinos a lo largo y ancho del país saben perfectamente que por cada peso que dejen de pagar, las provincias y municipios se los podrán devolver en Ingresos Brutos y otras tasas. Los argentinos no van a permitir que cuando el Estado nacional elimine o baje un impuesto ustedes quieran subir los suyos. No va a caminar, los argentinos son un pueblo rebelde y cansado de las avivadas de los políticos, no los subestimen".

"Tenemos que terminar con la pulsión de expulsar capital con impuestos prohibitivos que reducen el tamaño de la economía, con más pobreza y exclusión", concluyó.

Por otra parte, Milei sostuvo que la "sostenibilidad de la deuda" prevista en el Presupuesto 2025 "va a bajar el riesgo país, contribuyendo al ahorro, y en consecuencia la suba del salario real es la única manera de que baje la pobreza e indigencia".

Por cadena nacional, expresó que "si el círculo económico lo genera el Estado, es lo mismo que aceptar que un mafioso nos rompa las piernas para después ofrecernos las muletas; no queremos las muletas del Estado", exhortó.

Reiteró además que con el Presupuesto 2025 "sea cual fuera el escenario económico, el resultado fiscal estará siempre garantizado, no importa qué suceda con la economía".

"Nos hemos acostumbrado a usar el Estado como una niñera", dijo el mandatario en el Congreso y abogó por "reducir impuestos y el tamaño del Estado, que es la verdadera presión impositiva".