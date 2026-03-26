26 de marzo de 2026 Inicio
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El Gobierno declaró como organización terrorista al Cártel de Jalisco Nueva Generación

La Oficina del Presidente comunicó la determinación de la Casa Rosada: "Se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo".

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El Gobierno tomó la decisión.

El Gobierno tomó la decisión.

El Gobierno de Javier Milei declaró como organización terrorista al Cártel de Jalisco Nueva Generación de México, según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

En términos interanuales la baja fue del -4,9%.
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"El CING surge formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa y en la última década se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México, operación en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la República Argentina", anunció el Poder Ejecutivo.

En tal sentido, desde la Casa Rosada expusieron los argumentos de la determinación: "La decisión, adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas".

En tal sentido, el Gobierno explicó el alcance de la medida: "La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros".

El comunicado de la Oficina del Presidente

Comunicado Cartel Jalisco

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