Las provincias rechazaron el pedido de ajuste de Javier Milei y exigen que Nación pague lo que debe

En esa línea, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que la Provincia “ya hizo su ajuste e incluso tuvo un pequeño superávit; es Nación la que le debe a la Provincia” y aseguró que “preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias”, en referencia al pedido que hizo el presidente a los Estados provinciales para hagan un “ajuste adicional” de 60 mil millones de dólares.

“Hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacer y hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el Gobierno nacional”, marcó Pullaro y explicó que Santa Fe “fue una de las provincias que más esfuerzo hizo en lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, para lograr tener un equilibrio fiscal”.

Y advirtió: “Santa Fe no va a ser un aporte más grande al Estado nacional, porque le aporta tres veces y media más de lo que vuelve del Estado nacional a la Provincia”.

Embed - MILEI PRESENTÓ el PRESUPUESTO 2025: LAS CLAVES

Por su parte, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, aseguró que el ajuste exigido desde la Casa Rosada es mucho mayor al que hizo Nación y afirmó que las provincias ya cumplieron con su parte. "Más de la mitad del gasto consolidado público es nacional y el Estado Nacional bajó 4 puntos del PBI, esto ha surgido de los números mismos que están expresados en el presupuesto", señaló, en diálogo con Cadena 3 Rosario.

"Entre el 2024/2025, el Estado Nacional va a haber bajado solamente 4 puntos del PBI del gasto y le pide a las provincias que supuestamente su parte sería 11 puntos del PBI, cuando las provincias son un 36,2% del gasto consolidado", continuó el funcionario.

"Es como si usted y yo tuviésemos una sociedad, yo participo con el 56%, usted participa con el 36% y tenemos que tomar una decisión de ajustar y yo digo, bueno, 'yo voy a ajustar un 4 y vos vas a ajustar un 11'. Vos me podrías decir cualquier adjetivo menos justo", comparó el ministro.

"Entonces nos parece que esos 11 puntos del PIB que está planteando el Presidente no es un correlato o un cumplimiento pari passu, si cabe el término, al esfuerzo que ha hecho el Estado Nacional y el que piensa hacer en el 2025. El esfuerzo que le pide a las 24 jurisdicciones provinciales, incluyendo los municipios, es cuatro veces el que tendrían que hacer si copiaran el ejemplo de Nación", concluyó Olivares.

Los gobiernos provinciales de cuño peronista también se expresaron. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó el veto a la movilidad jubilatoria y destacó: "Seguimos con la obra pública, lanzamos licitaciones para distintas tareas de infraestructura". "A diferencia del gobierno nacional, la obra pública es necesaria para solucionar deficiencias y un derecho de los bonaerenses", añadió.

"No vamos a hacer ese ajuste, nosotros no vamos a participar de ese ajuste porque queremos lo contrario. El ajuste no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador en su segundo mandato fue elegido para fortalecer el Estado, asegurar más derechos a los bonaerenses y porque no estamos de acuerdo. Además, el Estado funciona en conjunto con el mercado. En todos los países del mundo son economías mixtas, quizás no lo sabe Milei porque solo mira el libro de Microeconomía I", sostuvo.

Además, el funcionario señaló que "la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado, no nos piden que achiquemos al Estado para agrandar a la sociedad, que hagamos un ajuste. Donde vas te piden más patrulleros, hospitales, escuelas, los caminos rurales, todo eso es el Estado".

Por su parte, Ricardo Quintela, gobernador riojano, remarcó: "Personalmente soy pesimista porque creo que lo que busca, el tan ansiado déficit cero, es una cosa absurda. Someter a 50 millones de argentinos a esa frase, matar de hambre a millones de argentinos por ese famoso déficit cero, no es el criterio que tiene que tener un gobernante, que tiene que gobernar para que la gente viva un poco mejor, que coma, generar accesibilidad a los servicios".

"No voy a tener el ajuste al que está acostumbrado el señor Milei. Nosotros vamos a garantizar que la gente perciba su salario en tiempo y forma, aumentarlo cuando podamos. Vamos a garantizar la estabilidad social", expresó.