27 de marzo de 2026 Inicio
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La encuestadora que predijo la victoria presidencial de Javier Milei trazó un duro panorama político y económico

El trabajo, elaborado por Atlas Intel, concluyó datos alarmantes para la gestión libertaria: el 65% de la población cree que la economía está mal, un 57% hace una evaluación mala del Gobierno, la imagen negativa presidencial supera el 60%, mientras que la corrupción y el desempleo aparecen entre los principales problemas en la actualidad.

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La imagen negativa de Javier Milei supera los 60%. 

La imagen negativa de Javier Milei supera los 60%. 

Atlas Intel, la encuestadora que predijo la victoria presidencial de Javier Milei en 2023 publicó un estudio donde trazó un difícil cuadro de situación para el Gobierno en materia política y económica. Elaborado en marzo de 2026, el trabajo concluyó en datos alarmantes: un 65% de la población cree que la economía está mal, más del 50% tiene una expectativa negativa para el próximo semestre, un 57% hace una evaluación mala sobre la gestión libertaria, mientras que la corrupción y el desempleo aparecen entre los principales problemas en la actualidad.

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La serie temporal sobre la imagen de Javier Milei desde comenzado el año atravesó un particular proceso. La negativa tiene una tendencia creciente (enero 52%, febrero 57%, marzo 62%), mientras que la positiva sigue en bajada (45% enero, 41% febrero, 37% marzo).

Atlas Milei 4

Ante la consulta sobre ¿cuáles son los problemas más importantes para Argentina en la actualidad?, la encuesta ubica a la corrupción (43,3%) en primer lugar, seguido del desempleo (42,2%) y la inflación (35,3%). Más atrás figuran la preocupación por el debilitamiento de la democracia y las instituciones (31,4%), la situación económica en general (29,6%), la impunidad y el sistema judicial (28,8%) y la educación (17,6%).

Atlas Milei 3

Adentrándose en la materia económica, el trabajo de Atlas Intel consultó acerca de una evaluación de la misma, la situación de la familia y del mercado de trabajo con resultados contundentes. En los tres casos, los argentinos la consideran mala en un 65%, 55% y 74%, respectivamente.

Atlas Milei 2

Sobre el final del extenso trabajo, se le pidió una evaluación de gobierno de Javier Milei en sus tres años de llevado el mandato. En este caso, un 57,4% la calificó como "malo/muy malo", un 30,3% la considera "excelente/buena", mientras que 12% de los encuestados la señaló como "regular".

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