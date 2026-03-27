La encuestadora que predijo la victoria presidencial de Javier Milei trazó un duro panorama político y económico El trabajo, elaborado por Atlas Intel, concluyó datos alarmantes para la gestión libertaria: el 65% de la población cree que la economía está mal, un 57% hace una evaluación mala del Gobierno, la imagen negativa presidencial supera el 60%, mientras que la corrupción y el desempleo aparecen entre los principales problemas en la actualidad. Por + Seguir en







La imagen negativa de Javier Milei supera los 60%.

Atlas Intel, la encuestadora que predijo la victoria presidencial de Javier Milei en 2023 publicó un estudio donde trazó un difícil cuadro de situación para el Gobierno en materia política y económica. Elaborado en marzo de 2026, el trabajo concluyó en datos alarmantes: un 65% de la población cree que la economía está mal, más del 50% tiene una expectativa negativa para el próximo semestre, un 57% hace una evaluación mala sobre la gestión libertaria, mientras que la corrupción y el desempleo aparecen entre los principales problemas en la actualidad.

El informe fue realizado durante una de las peores semanas de Javier Milei desde que asumió el mandato debido al escándalo por los vuelos a Estados Unidos y Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa y las nuevas revelaciones del caso $LIBRA que involucran el Presidente.

La serie temporal sobre la imagen de Javier Milei desde comenzado el año atravesó un particular proceso. La negativa tiene una tendencia creciente (enero 52%, febrero 57%, marzo 62%), mientras que la positiva sigue en bajada (45% enero, 41% febrero, 37% marzo).

Atlas Milei 4 Ante la consulta sobre ¿cuáles son los problemas más importantes para Argentina en la actualidad?, la encuesta ubica a la corrupción (43,3%) en primer lugar, seguido del desempleo (42,2%) y la inflación (35,3%). Más atrás figuran la preocupación por el debilitamiento de la democracia y las instituciones (31,4%), la situación económica en general (29,6%), la impunidad y el sistema judicial (28,8%) y la educación (17,6%).

Atlas Milei 3 Adentrándose en la materia económica, el trabajo de Atlas Intel consultó acerca de una evaluación de la misma, la situación de la familia y del mercado de trabajo con resultados contundentes. En los tres casos, los argentinos la consideran mala en un 65%, 55% y 74%, respectivamente.