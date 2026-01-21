Donald Trump llegó a Davos y lanzó una fuerte amenaza a Irán: "Todo el país va a volar por los aires"

El presidente de Estados Unidos aseguró que dio órdenes “muy firmes” para responder con dureza ante cualquier intento de atentado proveniente de Teherán. Este miércoles expondrá en el Foro Económico Mundial e impulsará el Consejo de Paz, que contará con la firma de Javier Milei.

Fuerte amenaza de Donald Trump a Irán: "Todo el país va a volar por los aires"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó una advertencia directa y sin matices contra Irán , al afirmar que su país reaccionará de manera devastadora ante cualquier intento de amenaza o ataque contra su persona o contra ciudadanos estadounidenses.

“Si ocurre algo, todo ese país va a volar por los aires” , sostuvo Trump en una entrevista con la cadena NewsNation, al referirse a supuestos planes de asesinato atribuidos a Teherán. Según remarcó, ya impartió “instrucciones muy firmes” para que la respuesta de Washington sea inmediata y contundente.

El mandatario aclaró que esa postura no se limita a su figura. “Actuaría de la misma forma si las amenazas fueran contra cualquier ciudadano del país” , afirmó, y agregó que, de concretarse un ataque, Estados Unidos no dudaría en “golpear muy duro”.

En ese marco, Trump volvió a diferenciarse de la gestión anterior y cuestionó con dureza al expresidente Joe Biden , a quien acusó de haber mostrado debilidad frente a amenazas externas durante su mandato. “Un presidente tiene que defender a un presidente”, sostuvo, en una crítica directa a la política exterior demócrata.

Este miércoles, el presidente estadounidense participará del Foro Económico de Davos y el mundo aguarda con expectativas su discurso en medio de la tensión internacional por sus intenciones de anexar Groenlandia .

Donald Trump criticó a la ONU por “su ineficacia para poner fin a las guerras” y pidió reemplazarla por la Junta de la Paz

En conferencia de prensa desde Casa Blanca, Trump volvió a cargar contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que acusó de no estar a la altura de los conflictos internacionales actuales, aunque reconoció que debería seguir existiendo por “el enorme potencial” que aún tiene.

El presidente planteó que la ONU podría ser reemplazada por la llamada Junta de la Paz, un organismo impulsado por su administración y concebido, según explicó, para intervenir de manera más eficaz en la resolución de guerras y crisis globales.

La iniciativa surgió originalmente dentro de un plan de 20 puntos elaborado por Estados Unidos para abordar el conflicto entre Israel y Palestina y promover la reconstrucción de la Franja de Gaza. Sin embargo, borradores recientes del proyecto no mencionan ese territorio y describen a la Junta de la Paz como una estructura con fuerte control estadounidense.