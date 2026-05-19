Adepa repudió los insultos de Javier Milei a periodistas en redes sociales

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado este martes en repudio a los últimos insultos a periodistas realizados por el presidente Javier Milei en redes sociales. El insulto y la estigmatización personal, señalaron "generan un clima de hostilidad e intimidación que afecta el libre ejercicio del periodismo".
El mismo surgió luego de que el jefe de Estado catalogara como "cómplice de asesinato" a Débora Pláger por su posición sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que acusara a Marcelo Bonelli de publicar una información que no había dado y de un extenso posteo en X contra la prensa por el caso Espert.
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"ADEPA reitera que la crítica y la réplica son parte del debate democrático. El insulto y la estigmatización personal, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del Estado, generan un clima de hostilidad e intimidación que afecta el libre ejercicio del periodismo y, con él, el derecho a la información de toda la ciudadanía", señalaron desde la organización en su web oficial.