Adepa repudió los insultos de Javier Milei a periodistas en redes sociales El comunicado surge después de que el Presidente catalogara como cómplice de asesinato a Débora Pláger por su posición sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de que acusara a Marcelo Bonelli de publicar una información que no había dado y de un extenso posteo en X contra la prensa por el caso Espert. Por Agregar C5N en









Según Adepa, la actitud de Milei afecta el libre ejercicio del periodismo.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado este martes en repudio a los últimos insultos a periodistas realizados por el presidente Javier Milei en redes sociales. El insulto y la estigmatización personal, señalaron "generan un clima de hostilidad e intimidación que afecta el libre ejercicio del periodismo".

El mismo surgió luego de que el jefe de Estado catalogara como "cómplice de asesinato" a Débora Pláger por su posición sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que acusara a Marcelo Bonelli de publicar una información que no había dado y de un extenso posteo en X contra la prensa por el caso Espert.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Adepargentina/status/2056719660872012255&partner=&hide_thread=false ADEPA repudia las agresiones verbales contra periodistas proferidas desde cuentas en redes sociales del presidente de la Nación https://t.co/SNyHYuMj2b — ADEPA (@Adepargentina) May 19, 2026 "ADEPA reitera que la crítica y la réplica son parte del debate democrático. El insulto y la estigmatización personal, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del Estado, generan un clima de hostilidad e intimidación que afecta el libre ejercicio del periodismo y, con él, el derecho a la información de toda la ciudadanía", señalaron desde la organización en su web oficial.

Los insultos de Javier Milei a Débora Plager Embed QUE SIGA EL PAPELÓN

El presidente visiblemente desequilibrado, increíblemente mal medicado y ABSOLUTAMENTE BROTADO, se la agarró con Débora Plager por defender el aborto legal, 6 años después de su sanción.



¿Vieron que Milei cuando ataca a un hombre usa apodos o códigos, y… pic.twitter.com/hbGHAriwoN — M (@MConurbasic) May 15, 2026