Javier Milei expone en el Foro Económico Mundial en Davos: se espera que ratifique su alineamiento con EEUU

El Presidente llegó este martes a la ciudad suiza, donde hablará ante parte del círculo rojo mundial y también participará de la firma del Consejo de la Paz que impulsa Donald Trump.

Milei ya tuvo un breve encuentro con Guy Parmelin, presidente de Suiza.

El presidente Javier Milei volverá este miércoles al Foro Económico Mundial de Davos para pronunciar un discurso que llegará en un momento de alta tensión internacional. El escenario global aparece atravesado por disputas geopolíticas de alto voltaje: el conflicto diplomático entre Estados Unidos y Europa a partir de las intenciones de Donald Trump sobre Groenlandia, la intervención militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, y las advertencias lanzadas contra Irán en un contexto de protestas internas y represión.

Javier Milei expone en Foro Economico Mundial. 
Milei arremetió contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo es el único sistema justo"

En ese marco, el mandatario argentino buscará posicionar su visión económica y política ante un auditorio integrado por jefes de Estado, altos funcionarios, empresarios y referentes del sistema financiero global. Será una exposición seguida de cerca, no solo por el contenido del mensaje, sino también por el delicado equilibrio que Milei deberá sostener entre sus afinidades ideológicas y las sensibilidades de los principales actores europeos.

El Foro de Davos reúne este año a cerca de 3.000 participantes acreditados y se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad que transformó al tradicional centro de esquí suizo en una zona prácticamente blindada.

La agenda de Javier Milei en Davos

La actividad oficial del Presidente comenzará este miércoles a las 11.30, con un saludo protocolar al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende. Quince minutos más tarde, Milei tomará la palabra ante el plenario.

La agenda continuará el jueves con una serie de entrevistas de alto perfil: a las 7.05 mantendrá un diálogo con la agencia Bloomberg y luego tendrá un encuentro periodístico con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. Ese mismo día, a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso a la Argentina.

El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes a las 6 de la mañana.

A qué hora habla Javier Milei en el Foro Económico Mundial

El cronograma oficial del Foro Económico Mundial fija la intervención de Javier Milei para este miércoles a las 11.45 (hora argentina). Su discurso será pronunciado en el mismo bloque en el que participará Donald Trump, quien expondrá inmediatamente antes que el mandatario argentino, ante un auditorio compuesto por líderes políticos, ejecutivos de grandes corporaciones y representantes de organismos internacionales.

Presupuesto 2026: el Gobierno oficializó partidas y estableció nuevas reglas para asignar cargos públicos

