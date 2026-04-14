14 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei, tras una nueva suba de inflación: "El dato es malo"

El Presidente reconoció que el IPC de marzo no fue el esperado y aseveró: "El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna".

Por
Javier Milei

Javier Milei, presidente de Argentina.

El presidente Javier Milei reconoció que el dato de la inflación de marzo "es malo", pero remarcó que "hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado" y adelantó que desarrollará su argumentación en AmCham este martes. "El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna", afirmó el jefe de Estado luego de que el INDEC publicará que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue de 3,4%.

Javier Milei en AmCham.
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Javier Milei: "Odio a la inflación, el dato no me gustó y me repugna"

La publicación en X del mandatario respondió a la realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, para ratificar que "la inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas".

Caputo destacó la "fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria" y el "impacto significativo de la guerra en Medio Oriente" en combustible y transporte y justificó el incremento en gastos educativos: "El capítulo Educación registró una suba mensual de 12,1%, la más baja de los últimos 8 años para el mes de marzo".

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"La inflación núcleo excluyendo carnes se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero. Esto indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable", insistió el funcionario.

El economista reiteró que "la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos" y volvió a responsabilizar a las elecciones legislativas 2025 por la tendencia al alza de la inflación que no se revierte desde mitad del último año.

"A medida que el impacto rezagado del desplome preelectoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales", pronosticó el ministro.

La anticipación del Gobierno al 3,4% de inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, había reconocido este lunes que la inflación volvería a subir en el tercer mes del año y superaría el 3%. "Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. También hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad", había expresado.

En tal sentido, prometió que, desde el próximo mes, el indicador comenzará a bajar. "A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses", aseguró.

En la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente Javier Milei había asegurado que "para agosto, la inflación debería empezar con cero". Por lo pronto, el indicador publicado por el INDEC no baja desde junio de 2025.

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