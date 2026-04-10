La inflación de marzo en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3% y alcanzó el 8,9% en lo que va del año El alza se vio impulsado por incrementos en los combustibles y la educación: la variación interanual se ubicó en 32,1%. El martes, el Indec dará a conocer la medición nacional. Por + Seguir en







La infacion de CABA en marzo fue del 3%.

La inflación de marzo en la Ciudad de Buenos Aires volvió a subir en marzo y se ubicó en 3%, alcanzando un alza del 8,9% en el primer trimestre del año. Por su parte, la variación interanual se ubicó en 32,1%. El índice se vio impulsado en el tercer mes del año por incrementos en los combustibles, transporte y educación.

El trabajo elaborado mensualmente por el Instituto de Estadística y Censos de CABA detalla una particular situación en marzo ya que se aceleraron tanto los bienes (+2,8%) como los servicios (3,1%). "La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes) y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de las prendas de vestir", detallan.

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En el mes de marzo, el IPC de la Ciudad (#IPCBA) registró un incremento de 3,0%. En los primeros tres meses del año acumuló una suba de 8,9%. La trayectoria interanual se ubicó en 32,1%.



Informe completo en:https://t.co/Oe70me2ncR#IDECBA#Inflación pic.twitter.com/S5m2fjzWYX — Instituto de Estadística y Censos IDECBA (@IDECBA) April 10, 2026 En referencia a los servicios, sostienen que el comportamiento "reflejó principalmente las subas en las cuotas de los establecimientos de educación formal y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida".

"Le siguieron en importancia, las alzas en los valores del boleto de colectivo urbano, de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. En sentido contrario, las caídas en los precios de los alojamientos en hoteles y de los paquetes turísticos, contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación", agregaron.

Los rubros que impulsaron la inflación porteña de marzo Fueron cinco las divisiones que explicaron el 79,6% del alza del nivel general en la Ciudad de Buenos Aires