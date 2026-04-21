Quién es Peter Thiel, el polémico magnate tecnológico que fue al Superclásico y se reunirá con Javier Milei

Nació en Alemania y es un abierto defensor de las ideas libertarias. Fundó Palantir, empresa de análisis de datos principalmente para uso militar, en 2003, y Paypal, junto a Elon Musk, en 1998. Almorzó con Santiago Caputo, fue al Monumental y se reunirá por tercera vez con el Presidente.

Peter Thiel es un multimillonario de Silicon Valley que centra sus negocios en ofrecer a los gobiernos análisis de datos para uso militar y de seguridad. En su tercera visita a Argentina, almorzó con el asesor presidencial y referente de Las Fuerzas del Cielo Santiago Caputo y se reunirá con el presidente Javier Milei cuando regrese de Israel.

El empresario tiene 58 años, fue uno de los primeros inversores de Facebook con u$s500.000 y fundó Palantir , su compañía centrada en análisis de datos, en 2003 y con apoyo de la CIA, y PayPal , junto a Elon Musk , en 1998. Su fortuna alcanza los u$s81.100 millones . No esconde su postura libertaria y por eso se convirtió en una figura polémica entre sus colegas.

En febrero y mayo de 2024 visitó Argentina y estuvo en la Casa Rosada de la mano de Alec Oxenford , cuando aún no era embajador en Estados Unidos. "Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina . Estoy totalmente de acuerdo", había posteado Oxenford en X.

" Sentimos que Argentina podría ser el futuro de Europa y de Estados Unidos ", había afirmado Thiel meses después de la visita. La relación con Milei comenzó en un foro en el Milken Institute en Los Ángeles, en el marco de la cuarta visita del mandatario a Estados Unidos. El empresario este fin de semana vio el Superclásico en el Monumental, según Infobae.

Palantir tiene un valor de mercado de u$s350.000 millones y su nombre tiene origen en la saga de fantasía El señor de los Anillos. En esos libros, los Palantir son piedras mágicas que permiten ver a través del tiempo y el espacio, pero también corrompen a quienes las usan , ofreciendo información incompleta y tentadora. La firma tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y también con actores del sector privado a nivel global.

En la misma línea, Thiel respalda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde 2016 y el vicepresidente JD Vance fue su socio. El multimillonario también está mencionado en los archivos Epstein, como Trump, y forma parte del "PayPal mafia": un grupo de empresarios tecnológicos que salieron de la empresa de pagos y fundaron compañías como SpaceX, Tesla, LinkedIn y YouTube.

Según precisó The Guardian, en noviembre de 2018 Jeffrey Epstein le escribió a Thiel para invitarlo a visitar su isla privada en el Caribe, un lugar donde se cometieron parte de los abusos sexuales, las violaciones y la trata de personas por los que era investigado.

Palantir Palantir, empresa de Peter Thiel con un valor de mercado de u$s350.000.

En 2025, la empresa obtuvo un contrato de u$s10.000 millones con el Ejército para centralizar el manejo de software y datos al menos hasta 2035. En paralelo, también recibió cientos de millones de dólares en contratos públicos y desarrolló herramientas específicas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), orientadas al análisis de grandes volúmenes de información para operativos migratorios.

El CEO de Palantir, Alex Karp, definió a "la política" como su "competencia": "La izquierda y la derecha progresistas se levantan cada día pensando en cómo perjudicar a Palantir. Si llegan al poder, la perjudicarán. Y, por cierto, es un problema global".

El vínculo de Peter Thiel con la Ilustración Oscura

El politólogo Tomás Trapé vinculó a Thiel con la Ilustración Oscura (Dark Enlightenment), un movimiento que reúne a pensadores como Curtis Yarvin, Steve Bannon y Andrew Breitbart. Todos promueven que el Estado debería funcionar como una empresa: en vez de presidente debería haber un CEO y la ciudadanía dejaría de ser tal para transformarse en accionistas.

"Estos pensadores no creen en las instituciones democráticas del siglo XX y buscan una actualización para el siglo XXI", consideró Trapé en Infobae En Vivo y remarcó la influencia de la ultraderecha norteamericana en la elite digital.

Thiel no cree en la democracia, es decir, el respeto por la voluntad de las mayorías y busca reemplazarla. En 2009 escribió, en un ensayo titulado The Education of a Libertarian, que ya no creía que la libertad y la democracia fueran conceptos "compatibles".

En el texto, había concluido: "El destino de nuestro mundo podría depender del esfuerzo de una sola persona que construya o difunda la maquinaria de la libertad que hace del mundo un lugar seguro para el capitalismo".