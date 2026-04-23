Volvió el Pity: presentó su primera canción solista, "Lejos de ser"

“Señora, ¿tiene cambio de 20.000?” es como irrumpe este nuevo lanzamiento. Lejos de ser comienza con lo que podríamos llamar la “modernización” de la frase histórica de PITY, y con un rockandroll enérgico que tanto lo caracteriza.
El exlíder de Intoxicados también estrenó videoclip, que cuenta con la participación estelar de Rodrigo de la Serna. Además, anunció un nuevo recital: será el 9 de mayo en el Autódromo Municipal de Rosario.
“Señora, ¿tiene cambio de 20.000?” es como irrumpe este nuevo lanzamiento. Lejos de ser comienza con lo que podríamos llamar la “modernización” de la frase histórica de PITY, y con un rockandroll enérgico que tanto lo caracteriza.
La canción cuenta con un videoclip de alto nivel realizado por el cineasta Luis Ortega. El mismo estuvo 10 meses en proceso de realización, y cuenta con la participación de Rodrigo De la Serna y de Camila Peralta entre otros actores.
"El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad. La máxima bendición para atravesar el fuego. Algunos tenemos la suerte y la obligación de compartirla." menciona Luis Ortega.
Luego de su histórico regreso (aunque nunca se había ido) en diciembre de 2025 ante más de 35.000 personas en el Estadio Kempes de la provincia de Córdoba, PITY nos regala “Lejos de ser”, un rocanrol crudo con un riff pegadizo, grabado en La Base Estudio por Esteban Kahayan, masterizado por Eduardo Bergallo (Puro Mastering), y producido por el mismo Cristian Álvarez.
Pity sube al escenario en lo que será su segunda presentación con su proyecto solista, el sábado 9 de mayo hará su show en el Autódromo Municipal de Rosario.