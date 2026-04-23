23 de abril de 2026 Inicio
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Volvió el Pity: presentó su primera canción solista, "Lejos de ser"

El exlíder de Intoxicados también estrenó videoclip, que cuenta con la participación estelar de Rodrigo de la Serna. Además, anunció un nuevo recital: será el 9 de mayo en el Autódromo Municipal de Rosario.

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Pity lanzó su nuevo tema

Pity lanzó su nuevo tema, con videoclip dirigido por Luis Ortega.

Señora, ¿tiene cambio de 20.000?” es como irrumpe este nuevo lanzamiento. Lejos de ser comienza con lo que podríamos llamar la “modernización” de la frase histórica de PITY, y con un rockandroll enérgico que tanto lo caracteriza.

El hombre fue uno de los protagonistas de El Chavo del 8.
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La canción cuenta con un videoclip de alto nivel realizado por el cineasta Luis Ortega. El mismo estuvo 10 meses en proceso de realización, y cuenta con la participación de Rodrigo De la Serna y de Camila Peralta entre otros actores.

"El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad. La máxima bendición para atravesar el fuego. Algunos tenemos la suerte y la obligación de compartirla." menciona Luis Ortega.

Embed - C5N on Instagram: " EL PITY LANZÓ SU PRIMERA CANCIÓN SOLISTA, LEJOS DE SER Tras su regreso a los escenarios el pasado 20 de diciembre en Córdoba, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados lanzó su primera canción solista en exclusiva por @mega983 La letra cuenta con guiños a su extensa carrera y el humor que lo caracteriza. En Lejos de ser, el Pity se viste de cura y canta "quieren matar al Presidente", aunque el desenlace tiene un giro inesperado. El videoclip, además, cuenta con la participación estelar de Rodrigo De la Serna y de Camila Peralta."
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Luego de su histórico regreso (aunque nunca se había ido) en diciembre de 2025 ante más de 35.000 personas en el Estadio Kempes de la provincia de Córdoba, PITY nos regala “Lejos de ser”, un rocanrol crudo con un riff pegadizo, grabado en La Base Estudio por Esteban Kahayan, masterizado por Eduardo Bergallo (Puro Mastering), y producido por el mismo Cristian Álvarez.

Pity sube al escenario en lo que será su segunda presentación con su proyecto solista, el sábado 9 de mayo hará su show en el Autódromo Municipal de Rosario.

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