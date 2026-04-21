21 de abril de 2026 Inicio
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¿Vivir para pagar? La deuda no bancaria ya asfixia a 6 de cada 10 hogares

Un informe de la consultora Focus Market reveló que el 60% de las familias mantiene deudas por fuera de los bancos, como servicios, cuotas educativas o compras informales, y crecen los atrasos en los pagos. Los detalles de una crisis silenciosa que golpea el consumo.

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El alarmante dato sobre las deudas que ya asfixia a 6 de cada 10 hogares argentinos.

El alarmante dato sobre las deudas que ya asfixia a 6 de cada 10 hogares argentinos.

La morosidad vuelve a encender alarmas en la economía doméstica: según un informe privado, 6 de cada 10 hogares argentinos tienen deudas no bancarias y crecen los casos de atrasos en los pagos, en un contexto de ingresos todavía ajustados. En total, las familias argentinas acumulan una montaña de $39 billones en deuda, repartidos entre compromisos bancarios y el financiamiento informal para llegar a fin de mes.

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Según un reciente relevamiento de la consultora Focus Market sobre la base de 2.670 hogares, junto con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2025 y estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), buena parte de estos compromisos corresponden a obligaciones cotidianas como servicios, impuestos, cuotas escolares o compras financiadas de manera informal. Este tipo de deuda, al no estar dentro del sistema financiero, suele presentar mayores niveles de incumplimiento.

focus market 3

El cambio en el patrón de financiamiento es drástico. Mientras que en 2023 el endeudamiento informal superaba ampliamente al bancario, hoy la brecha se redujo a menos de 4 puntos: el 55,1% de los hogares ya tiene deuda con los bancos. Sin embargo, este acceso al sistema formal no es gratuito. El stock de deuda bancaria promedio por hogar ascendió a $5.702.809, una cifra que equivale a 3,46 salarios promedio del sector registrado, cuando hace apenas tres años ese mismo compromiso representaba menos de un salario y medio.

Pero el dato que enciende las alarmas rojas en el tablero económico es el salto en la morosidad. La proporción de deuda en situación irregular pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026; es decir, la falta de pago se casi cuadruplicó en apenas doce meses. Los más afectados son los préstamos personales, donde 1 de cada 8 pesos prestados está en mora, y las tarjetas de crédito, que muestran un ratio de irregularidad del 11%.

Focus Market 2

La crisis de pago es transversal y llega a los consumos más básicos. El informe destaca que el incumplimiento en obligaciones esenciales está en aumento: la deuda por expensas subió del 1,4% al 4,9%, las cuotas educativas saltaron al 3,1% y el impago de servicios básicos alcanzó el 5,4%. Estas cifras reflejan la angustia de sectores que, ante la presión de los precios y presupuestos familiares asfixiados, deben elegir qué cuenta dejar de pagar.

Un punto crítico que revela el estudio es el agotamiento de las redes de contención social. Los préstamos entre familiares y amigos, que históricamente funcionaron como un "colchón de solidaridad" en tiempos de crisis, se derrumbaron del 35,4% al 15,9% en la composición de la deuda informal. Esto sugiere que el entorno cercano de los deudores ya no tiene resto para prestar o que las familias se ven obligadas a buscar alternativas más costosas fuera de su círculo íntimo.

focus market info

Incluso dentro del sistema financiero, existe una categoría denominada "otros préstamos" -que incluye productos de menor monto- donde la situación es dramática: casi un tercio de la cartera (31,9%) está en situación irregular. Esta cifra desnuda la vulnerabilidad de quienes accedieron al crédito en los últimos años pero que, frente a salarios reales que no terminan de recuperarse, enfrentan dificultades crecientes para sostener sus pagos.

"La baja de la tasa de interés cumple un rol central en la dinámica de endeudamiento de los hogares en Argentina. Una reducción del costo del crédito alivia la carga de los servicios de deuda, mejora la capacidad de pago y contribuye a moderar los niveles de mora. Este efecto es particularmente relevante en segmentos de ingresos medios y bajos, donde una porción significativa del ingreso se destina a obligaciones financieras. Pero debe estar acompañado por estabilidad macroeconómica y previsibilidad en los ingresos", detalló Damián Di Pace, director de la consultora.

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