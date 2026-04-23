23 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo

Esta técnica actúa como una barrera protectora que evita que el polvo, la humedad o los restos de productos como aceite y harina entren en contacto directo con la madera o el metal del mueble.

Por
Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo
Redes sociales
  • El papel aluminio se convirtió en un aliado del hogar para limpieza y organización, más allá de su uso en cocina.
  • Colocado en estantes de alacenas, protege contra polvo, humedad y restos de alimentos.
  • Permite limpiar fácilmente: se retira y reemplaza sin necesidad de fregar ni usar productos.
  • Además, ayuda a iluminar mejor los espacios y mantenerlos más ordenados e higiénicos.

El papel aluminio dejó de ser solo un recurso de cocina para convertirse en un aliado práctico dentro del hogar. Su flexibilidad, resistencia y facilidad de uso lo vuelven ideal para resolver tareas de limpieza y organización sin demasiado esfuerzo, especialmente en espacios que suelen acumular suciedad sin que lo notemos.

Esta técnica se volvió recomendada por su practicidad.
Te puede interesar:

Por qué algunas personas pegan papel aluminio en las paredes y qué beneficios tiene

Una de las aplicaciones más útiles es colocarlo sobre los estantes de la alacena. Funciona como una barrera que protege las superficies del polvo, la humedad y los restos de productos como aceite o harina. De esta manera, se evita el contacto directo con la madera o el metal, reduciendo el desgaste y previniendo manchas difíciles.

Papel aluminio

Además, aporta una solución simple al momento de limpiar: en lugar de fregar, basta con retirar la lámina usada y reemplazarla. Esto ahorra tiempo y reduce el uso de productos de limpieza. Como extra, el aluminio refleja la luz, lo que mejora la visibilidad dentro de los muebles y ayuda a mantener todo más ordenado.

Cuál es el lugar de la cocina donde hay que poner papel aluminio y para qué sirve

El papel aluminio dejó de ser exclusivo de la cocina para convertirse en un recurso clave en la organización del hogar. Especialistas en limpieza recomiendan colocarlo en los estantes de alacenas y despensas, donde actúa como una capa protectora que evita el contacto directo de la suciedad con la madera o el melaminado. Así, se previene que el polvo y los restos de alimentos se adhieran de forma permanente a las superficies.

PApel Aluminio

El mayor beneficio de este truco está en la practicidad al momento de limpiar. En lugar de lidiar con manchas de aceite, derrames o residuos difíciles de quitar, simplemente se retira la lámina usada y se reemplaza por una nueva. Esto elimina la necesidad de usar productos abrasivos y reduce el desgaste del mueble con el paso del tiempo.

Además, el aluminio aporta ventajas extra: su superficie impermeable ayuda a controlar la humedad y evita que los envases se peguen, mientras que su efecto reflectante mejora la iluminación en sectores más oscuros. Con un gesto simple, se logra una despensa más ordenada, higiénica y fácil de mantener.

Noticias relacionadas

Recomiendan envolver las tarjetas en papel aluminio: ¿por qué y qué beneficio puede tener?.

Por qué expertos en electrónica recomiendan envolver las tarjetas de crédito en papel aluminio

Para asegurarte el efecto buscado, es importante que prestes atención al estado del papel aluminio, así el truco sigue siendo efectivo. Por eso, tené en cuenta reemplazarlo cuando veas que está muy arrugado, sucio, roto o deteriorado.

Por qué ponerle papel aluminio a la escoba puede ser un truco perfecto de limpieza

El hecho se produjo sobre la calle Moldes.

Colegiales: se incendió un departamento y encontraron muerto al dueño con un balazo

Informate sobre los próximos Feriados que impactarán en las actividades a nivel nacional

Cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina

El trámite incluye evaluaciones y la presentación de documentación que certifica la aptitud para manejar.

Qué costo tiene sacar la licencia de conducir en Buenos Aires en mayo 2026

Charly García permanece internado.

Nuevo parte médico de Charly García: "No presenta complicaciones"

Rating Cero

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan, la actriz que marcó a más de una generación en los 2000. 

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan: del éxito infantil y las posteriores adicciones a una resurrección fascinante

Para quienes buscan una experiencia distinta, esta reinvención ofrece una mirada cruda sobre cómo el streaming reinterpreta los íconos de la cultura popular.
play

¿Popeye pero en versión de terror? Este es el estreno de Prime Video sobre el famoso personaje que está sorprendiendo a todos

Griselda Siciliani aseguró que las imágenes que se viralizaron son del invierno del año pasado.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre el video viral junto a Luciano Castro que encendió los rumores de reconciliación

Pity lanzó su nuevo tema, con videoclip dirigido por Luis Ortega.

Volvió el Pity: presentó su primera canción solista, "Lejos de ser"

El interés por su situación creció a partir de rumores sobre internas dentro del canal.

Se filtró cuánto gana Wanda Nara por su participación en Telefe

últimas noticias

El consumo durante el gobierno de Javier Milei.

Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y en supermercados escalaron 0,3%

Hace 28 minutos
El poder Ejecutivo le prohibió el acceso a los periodistas acreditados por supuesto espionaje ilegal. 

ADEPA cuestionó la decisión del Gobierno y exigió revertir la prohibición de ingreso a periodistas en la Casa Rosada

Hace 33 minutos
Las librerías buscan distintas estrategias para capear una nueva fase de la crisis que afrontan desde hace años.

Leer en tiempos de crisis: en el Día del Libro, las ventas siguen cayendo

Hace 1 hora
Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo

Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo

Hace 1 hora
Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Hace 1 hora