21 de abril de 2026 Inicio
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Créditos del Banco Nación: la Justicia inició una investigación a funcionarios y ordenó una auditoría a la AGN

El juez Ariel Lijo dio lugar al pedido del fiscal Pollicita para identificar posibles irregularidades en el otorgamiento de préstamos hipotecarios a legisladores y funcionarios de la gestión libertaria. La Auditoría General de la Nación (AGN) analizará los cambios en la política crediticia durante la actual administración.

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El Banco Nación otorgó créditos millonarios a funcionarios libertarios.

El Banco Nación otorgó créditos millonarios a funcionarios libertarios.

La Justicia Federal ordenó la investigación en la causa contra funcionarios y legisladores libertarios que sacaron créditos del Banco Nación por un total de 2.500 millones de pesos y ordenó que la Auditoría General de la Nación (AGN) analice los préstamos otorgados en los últimos tres años.

Felipe Núñez y Federico Furiase, dos de los apuntados.
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La resolución, firmada por el juez federal Ariel Lijo ante un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, abarca a once acusados, entre ellos cuatro funcionarios, seis diputados y un empleado legislativo. El periodista Ariel Zak, en el programa Minuto Uno, indicó algunos nombres que están bajo la lupa. "Por un lado, se le pide al Banco Nación que informe sobre los legajos de crédito de personajes como Federico Furiase, del Área de Finanzas; Juan Pablo Carreira, de Comunicación; Pedro Juan Inchauspe, del Banco Central; Felipe Núñez, asesor, y algunos diputados también de la Libertad Avanza", precisó.

Además, añadió: "El juez le pide a la AGN que realice una exhaustiva auditoría de la política crediticia del Banco Nación, de los cambios que se llevaron a cabo a partir de la llegada al poder de la Libertad Avanza. Si hubo una flexibilización de esta política para que ingresaran funcionarios públicos, aun cuando no tienen estabilidad laboral garantizada. Y si incluso después de conocer la noticia hubo cambios para intentar esconder a los elefantes en una gran manada de elefantes".

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Los préstamos, que oscilaron entre u$s200.000 y u$s315.000 -por encima del promedio-, motivaron pedidos de investigación por posibles delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese marco, también se menciona al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por enriquecimiento ilícito.

La fiscalía busca determinar si durante la gestión de Daniel Tillard al frente de la entidad se otorgaron créditos de forma irregular. La investigación se centra en dos ejes: la posible violación de la normativa financiera vigente y la existencia de beneficios indebidos a funcionarios, empleados públicos y legisladores.

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Felipe Núñez y Federico Furiase, los dos funcionarios de Luis Caputo que tomaron créditos hipotecarios en el Banco Nación.

Felipe Núñez y Federico Furiase, los dos funcionarios de Luis Caputo que tomaron créditos hipotecarios en el Banco Nación.

Caputo: "No hay nada ilegal"

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la adjudicación de préstamos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios de su gabinete. Las operaciones, de hasta u$s350.000, motivaron una denuncia judicial para investigar las condiciones de su aprobación.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario rechazó las críticas. "No hay nada ilegal y mucho menos inmoral", sentenció para desestimar cualquier sospecha sobre el origen de los fondos para sus colaboradores.

El ministro sostuvo que la solicitud de este beneficio "es algo absolutamente lógico y normal", ya que los empleados públicos perciben su sueldo a través de la entidad financiera estatal. "Es totalmente legal y moral, es justo que lo pueda hacer", agregó sobre la decisión de su equipo.

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