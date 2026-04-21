Créditos del Banco Nación: la Justicia inició una investigación a funcionarios y ordenó una auditoría a la AGN El juez Ariel Lijo dio lugar al pedido del fiscal Pollicita para identificar posibles irregularidades en el otorgamiento de préstamos hipotecarios a legisladores y funcionarios de la gestión libertaria. La Auditoría General de la Nación (AGN) analizará los cambios en la política crediticia durante la actual administración. Por + Seguir en







El Banco Nación otorgó créditos millonarios a funcionarios libertarios.

La Justicia Federal ordenó la investigación en la causa contra funcionarios y legisladores libertarios que sacaron créditos del Banco Nación por un total de 2.500 millones de pesos y ordenó que la Auditoría General de la Nación (AGN) analice los préstamos otorgados en los últimos tres años.

La resolución, firmada por el juez federal Ariel Lijo ante un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, abarca a once acusados, entre ellos cuatro funcionarios, seis diputados y un empleado legislativo. El periodista Ariel Zak, en el programa Minuto Uno, indicó algunos nombres que están bajo la lupa. "Por un lado, se le pide al Banco Nación que informe sobre los legajos de crédito de personajes como Federico Furiase, del Área de Finanzas; Juan Pablo Carreira, de Comunicación; Pedro Juan Inchauspe, del Banco Central; Felipe Núñez, asesor, y algunos diputados también de la Libertad Avanza", precisó.

Además, añadió: "El juez le pide a la AGN que realice una exhaustiva auditoría de la política crediticia del Banco Nación, de los cambios que se llevaron a cabo a partir de la llegada al poder de la Libertad Avanza. Si hubo una flexibilización de esta política para que ingresaran funcionarios públicos, aun cuando no tienen estabilidad laboral garantizada. Y si incluso después de conocer la noticia hubo cambios para intentar esconder a los elefantes en una gran manada de elefantes".

La fiscalía busca determinar si durante la gestión de Daniel Tillard al frente de la entidad se otorgaron créditos de forma irregular. La investigación se centra en dos ejes: la posible violación de la normativa financiera vigente y la existencia de beneficios indebidos a funcionarios, empleados públicos y legisladores.