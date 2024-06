Javier Milei se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz

Manifestantes rechazaron la presencia de Milei en Alemania: "Pará la mano, no a la Ley Bases"

Uno de los voceros alemanes, Steffen Hebestreit, adelantó el viernes que "es una reunión de trabajo muy corta, por deseo -lo digo expresamente- del presidente argentino". La agenda incluyó la guerra en Ucrania, la relación entre la Unión Europea y el Mercosur y las exportaciones de litio argentino, según reportó Infobae.

Tal como ocurrió este sábado en Hamburgo, donde manifestantes de izquierda y antifascistas se pronunciaron en contra del mandatario libertario en los muelles de Landungsbrückenm, varias docenas de personas se reunieron afuera de la Cancillería para repudiar la presencia de Milei.

Javier Milei y Olaf Scholz en Berlín 23-06-24 Milei y Scholz estuvieron reunidos cerca de una hora. X @OPRArgentina

Esta fue la actividad institucional más importante de la actual gira europea de Milei, quien este viernes recibió una condecoración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso, y el sábado fue distinguido por la Sociedad Hayek, una asociación liberal alemana.

El lunes pasado, en la previa del viaje, el vocero alemán calificó de "falta de gusto" los ataques de Milei contra su par de España, Pedro Sánchez. "Este Gobierno no puede estar diciendo lo que segundas partes dicen de terceros. De vez en cuando sí lo hace, pero en este caso no, porque fue tan claro y falto de gusto que no hace falta decir nada", enfatizó.

La última parada de la gira será en República Checa, donde este lunes el mandatario argentino se entrevistará con el primer ministro, Petr Fiala, y se reunirá con empresarios en Praga. También recibirá el Premio del Instituto Liberal en el Palacio Zofin de la capital checa y visitará en privado al presidente Petr Pavel.

Javier Milei y un insólito récord: nueve viajes en casi 200 días de gestión

El presidente de la Nación, Javier Milei, tras la gira europea que está realizando por España, Alemania y República Checa, llegó a un récord insólito para un jefe de Estado argentino: realizó nueve viajes al exterior en menos de siete meses de gestión. Menos en el mes de marzo, el mandatario tuvo un viaje, o más, en cada mes del año desde que asumió el poder hace casi 200 días, el 10 de diciembre de 2023.

Javier Milei en el avión presidencial A seis meses de asumir, Javier Milei ya planea su décimo viaje como Presidente.

Por ahora, el itinerario internacional de Milei no descansa, y ya piensa en un décimo viaje. Será a finales de julio, en París, para entrevistarse con su par Emmanuel Macron y presenciar la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 que se celebrarán en la capital francesa. También está en carpeta una visita a China, tras la renovación del swap, para verse con su colega Xi Jinping, pero con fecha aún por confirmar.

En la mayoría de los viajes, las actividades fueron a título personal y casi no hubo reuniones bilaterales o encuentros oficiales.