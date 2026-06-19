Javier Milei sale por arriba del laberinto Manuel Adorni y designa a un hombre propio en la vocería

Se trata de Adrián Ravier, diputado nacional de La Pampa y presidente de La Libertad Avanza en la provincia. Aunque no se deshace del jefe de Gabinete, el Presidente quiere que la gestión económica tenga mayor importancia que el escándalo judicial.

En un nuevo gesto de apoyo e incondicionalidad, Javier Milei recibió este viernes a Manuel Adorni en la Quinta presidencial de Olivos para tener un “desayuno de gestión” en el que repasaron la agenda de gobierno y cerraron filas para avanzar con los próximos pasos del gobierno. Durante el encuentro, el presidente y el jefe de Gabinete acordaron nombrar como nuevo vocero presidencial al diputado nacional, Adrián Ravier , armador y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa.

El cónclave entre el jefe de Estado comenzó pasadas las 9 de la mañana y se extendió por más de cinco horas. Sin intenciones de dejar ir al favorito de su hermana, Karina Milei, quien al igual que él confía en la inocencia del ex candidato a legislador porteño que tuvo la fortuna de encontrar en un pendrive olvidado una inversión de más de u$s300.000 en Bitcoins, el líder libertario insiste en enviar gestos de apoyo al ministro coordinador, cuestionado dentro y fuera del propio gobierno.

Esta semana, después de varias horas de negociación, el oficialismo logró posponer por una semana la sesión en la que el Senado planeaba votar la interpelación del jefe de gabinete y, de conseguir los votos, avanzar con el tratamiento de la moción de censura con la que el Congreso puede destituirlo. Las conversaciones para frenar la avanzada opositora estuvieron en manos de Patricia Bullrich , quien mantuvo reuniones con presidentes de bloques dialoguistas hasta última hora del miércoles, y el ministro del Interior, Diego Santilli, que se pegó al teléfono de los gobernadores para persuadirlos de que no aporten sus votos.

El pedido para posponer la sesión fue un pedido expreso del presidente y su hermana a sus funcionarios para tener más tiempo para encontrar una solución amistosa a la tormentosa situación política que implica mantener a Adorni en su cargo. Con este margen, este viernes Milei tomó la decisión de elegir a Ravier como reemplazante del ex periodista, quien hasta hoy mantuvo su función como vocero frente a la falta de nombres. La intención, dicen cerca del jefe de estado, es lograr dar un vuelco en la comunicación económica de la gestión, que desde el estallido del escándalo del ministro coordinador, pasó a un segundo plano.

El diputado nacional por La Pampa y titular de la filial provincial de La Libertad Avanza es un dirigente que, a diferencia de gran parte de los integrantes del oficialismo, responde estrictamente a la jefatura política de Javier Milei. Completamente alejado de la interna a cielo abierto que mantienen Santiago Caputo y Karina Milei desde hace más de dos años, el economista liberal está alineado al verticalismo que profesa el jefe de estado, una cualidad que el propio libertario consideró fundamental para elegir al reemplazante de Adorni.

Esta instancia, sin embargo, no impidió frenar las ambiciones de ambos sectores para intentar atribuirse la figura del flamante funcionario. Luego del tuit que publicó el propio Adorni para comunicar las novedades, Caputo utilizó su cuenta de Twitter para darle la bienvenida al recién llegado. “Felicitaciones Adrian Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen”, publicó el asesor. Los festejos se replicaron en la cuenta oficial de la orga juvenil que tiene al gurú presidencial como referente político. “Felicitaciones al nuevo vocero”, reza el posteo del espacio comandado por Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan.

Y QUE LAS FUERZAS DEL CIELO NOS ACOMPAÑEN pic.twitter.com/7Xh1IX9hGf — Las Fuerzas del Cielo (@FuerzasDelCielo) June 19, 2026

En el karinismo, por su parte, hicieron particular hincapié en la buena relación que Ravier mantiene con Eduardo “Lule” Menem, armador nacional de La Libertad Avanza y mano derecha de la hermana presidencial. En este sentido, advierten que la elección de Milei de convertirlo en su vocero es un guiño a la construcción política de la secretaria general, quien insiste en tener representantes puros en los territorios y dejar de lado las alianzas con los gobernadores, como pretende el asesor.

El legislador es el principal candidato que tiene LLA para competir por la gobernación de su provincia. El perfil público que adoptará con su nuevo rol, auguran desde el entorno de la secretaria general, será el puntapié inicial de su campaña de cara al 2027.

Pese a no dejarlo ir de la gestión, lo cierto es que la decisión del presidente de correr a su jefe de gabinete de la comunicación política de su gestión es un reconocimiento de que la figura de su amigo se convirtió, a todas luces, en la de un cadáver político. Sin posibilidades de poder exponerse públicamente por las incontables inconsistencias que junta su patrimonio, Adorni es para el gobierno y, por sobre todo, para la imagen del propio Milei un ancla cuyo peso es imposible de seguir arrastrando. Aunque se mantiene firme en creer en su inocencia, el líder libertario aceptó ceder ante las presiones de su círculo íntimo para correr de la escena al ya oficialmente ex vocero, con la condición de seguir sin posicionarse en la guerra entre su hermana y su asesor.

Ravier, quien hasta hoy se desempeña como diputado, se tomará licencia en su cargo y, en su reemplazo, asumirá el subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Martin Matzkin. El pampeano es hombre del riñón de Patricia Bullrich y fue el encargado del armado de la campaña de la senadora en el interior. Pese a que la disputa con Karina se puso en pausa por la crecida del escándalo de Adorni, el desembarco del bullrichista será una nueva muestra del poder que la ex macrista conserva pese al deseo del Jefe de verla doblegada a sus órdenes.