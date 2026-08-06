7 de agosto de 2026 Inicio
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Javier Milei viaja a Colombia para asistir a la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella

Después de su visita a Ecuador, el mandatario argentino viajó a la ciudad de Cali para acompañar al mandatario electo en su toma de posesión. La agenda oficial incluye reuniones bilaterales y un reconocimiento académico.

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Javier Milei junto a su hermana

Javier Milei junto a su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

El presidente Javier Milei participará este viernes en Cali de la ceremonia de investidura del flamante mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella. El jefe de Estado argentino asistirá a los actos protocolares con una delegación oficial para fortalecer los lazos regionales y recibir una distinción universitaria, en compañía de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Flávio Bolsonaro junto a Javier Milei.
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La actividad oficial comenzará a las 11:30 (hora de Argentina), con un encuentro bilateral entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar. Esta primera reunión de la jornada contará con la presencia de los funcionarios nacionales que integran la comitiva.

Media hora más tarde, a las 12, el jefe de Estado mantendrá una audiencia privada con De la Espriella. En este encuentro también participarán Karina Milei y Quirno para repasar los vínculos entre ambas naciones de cara a la nueva gestión.

A las 13, la Universidad Santiago de Cali le entregará a Milei el título de Doctorado Honoris Causa. La institución educativa realizará esta ceremonia en la sede de la Cámara de Comercio local.

El evento principal del viaje ocurrirá a las 17, cuando Milei presencie la juramentación y toma de posesión de De la Espriella. El nuevo presidente colombiano asumirá el poder de manera formal frente a diversas autoridades extranjeras e invitados especiales.

Tras concluir sus compromisos diplomáticos y protocolares, la delegación argentina emprenderá el regreso a Buenos Aires durante la madrugada. El vuelo presidencial tiene su partida programada desde Cali a las 4:30 del sábado.

Javier Milei firmó acuerdos comerciales con Daniel Noboa para reforzar la relación con Ecuador

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en Quito con su par de Ecuador, Daniel Noboa, para fortalecer su liderazgo regional en medio del conflicto diplomático con Brasil y firmar una serie de acuerdos comerciales en el marco de la relación entre ambos países.

La visita de Milei a Ecuador estuvo marcada por una serie de firmas de acuerdos comerciales, que incluyen el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, el Acuerdo de Servicios Aéreos, el Tratado de Extradición, el Acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear, la Declaración Conjunta sobre Pesca INDNR y el Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa.

La visita del Presidente se llevó adelante en medio de la tensión con Brasil, después de que el gobierno de Lula da Silva ordenara retirar al embajador Julio Bitelli y redujera al mínimo la relación diplomática al nivel de encargado de negocios por "las reiteradas agresiones de Milei".

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