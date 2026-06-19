En medio de los pedidos de renuncia, Javier Milei se reúne con Manuel Adorni en la Quinta de Olivos

El Presidente recibe al jefe de Gabinete, envuelto en denuncias por presunto enriquecimiento, en un desayuno marcado por la agenda de gestión y los proyectos enviados al Congreso. Además, el sábado formará parte del acto oficial en Rosario por el Día de la Bandera.

En un nuevo gesto de respaldo político y personal, el presidente Javier Milei recibe al jefe de Gabinete Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en un desayuno de gestión donde repasan la agenda política de reformas, impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

Pese a que gran parte del arco político aboga por la renuncia del funcionario, el binomio libertario Javier y Karina Milei lo sostienen y apuestan por su inocencia en las investigaciones iniciadas en la Justicia sobre inconsistencias en su declaración patrimonial y en la tardía presentación de su declaración jurada.

En este marco, Adorni formará parte de la comitiva que viajará a la ciudad de Rosario para participar del acto oficial por el Día de la Bandera , donde la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada de manera formal, pero la titular del Senado anticipó desafía al Ejecutivo y anticipó que irá igual.

En una semana marcada por nuevas polémicas, el jefe de Gabinete consiguió un respiro ya que la oposición no logró activar la ofensiva su figura . En la reunión de labor parlamentaria del jueves se resolvió postergar una semana el debate que incluía el pedido de interpelación al funcionario y la posibilidad de avanzar con una moción de censura.

Por su parte, la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich , negoció durante las últimas horas con los bloques dialoguistas y aliados, que finalmente aceptaron trasladar la sesión para el próximo jueves 25. En el temario quedarán incluidos tanto el proyecto de propiedad privada impulsado por Federico Sturzenegger como la discusión sobre la situación de Adorni.

"Se acordó sesionar el próximo jueves 25: ese día se van a tratar todos los proyectos que piden la interpelación y la moción de censura de Adorni. Si tienen mayoría, se lo llamará a interpelación para el 2 de julio", explicó Bullrich al término de la reunión de labor parlamentaria.

Casi el 80% de los argentinos quieren que Manuel Adorni deje el Gobierno

Según el último informe nacional de la consultora CEOP Latam, realizado en junio de 2026, el funcionario enfrenta un "fuerte deterioro" de su imagen pública y un consenso mayoritario que reclama su salida inmediata del Poder Ejecutivo, tras el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El estudio, basado en 2100 casos a nivel nacional, arrojó cifras contundentes: el 78,7% de los encuestados considera que Adorni debe salir del Gobierno, mientras que apenas un 17% apoya su continuidad. Este rechazo se sustenta en una imagen negativa del 78,0% y un saldo neto de -57,6 puntos. Sin embargo, el mismo informe dejó en evidencia una conclusión que excede al jefe de Gabinete: para los argentinos, el rumbo de la economía sigue generando más preocupación que los escándalos políticos.

La desconfianza en la palabra del vocero es casi total. El 85,1% de la población afirma creerle "poco o nada" a sus declaraciones, destacándose que un 75,3% directamente no le cree "nada". Al pedir a los encuestados que definan a Adorni en una sola palabra, el ranking es encabezado por calificativos de fuerte carga ética y moral: "Corrupto" (22,1%), "Ladrón" (12,2%) y "Chorro" (9,8%) son los términos más repetidos.

Ante la posibilidad de que el funcionario no presente su renuncia, la sociedad parece mirar hacia el Poder Legislativo. El informe reveló que el 67,3% de los argentinos está de acuerdo con que el Congreso lo eche mediante una "moción de censura". Este dato refleja una presión social creciente sobre las instituciones para intervenir en lo que el informe denomina "el caso Adorni", alimentado por escándalos como sus vuelos privados, propiedades no declaradas y la polémica "cascada" en su casa de Indio Cuá.