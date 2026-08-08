Qué fue de la vida de Filippo Neviani, conocido como Nek, el autor de "Laura no está" Décadas después de ser furor en el país gracias a su mayor éxito, el cantante mantiene su carrera activa. Agregar C5N en









¿Cómo siguió la carrera del autor de "Laura no está"? CMTV

Laura no está marcó un antes y un después en la carrera de Nek y lo convirtió en un fenómeno internacional.

El cantante logró construir un fuerte vínculo con el público argentino desde finales de los años 90.

Con el paso de los años, amplió su carrera con nuevos proyectos dentro y fuera de la música.

En abril de este año lanzó un nuevo álbum que recopila los mayores éxitos de su carrera. Muchos artistas italianos lograron construir un fuerte vínculo con el público argentino, y Nek es uno de los casos más recordados. El cantante alcanzó una enorme popularidad gracias a Laura no está, una canción que marcó su carrera y lo convirtió en una figura reconocida en toda Hispanoamérica.

Filippo Neviani, su verdadero nombre, ya tenía experiencia en la música antes de alcanzar el éxito internacional. Tras su paso por dos bandas, comenzó su carrera como solista y en 1996 lanzó una reedición de su álbum Lei, gli amici e tutto il resto, que incluyó Laura non c'è. Poco después grabó la versión en español, que rápidamente se transformó en un éxito en España y América Latina.

Nek saltó a la fama en 1996 gracias a la canción Laura non c'è. Infomibia Con el paso del tiempo, el artista reveló que la historia detrás de la canción estaba inspirada en una relación real, aunque aclaró que el nombre de la mujer fue cambiado. El éxito del tema también impulsó su llegada a la Argentina, donde visitó programas de televisión y, en 1999, ofreció un recordado concierto en el Teatro Gran Rex.

Qué fue de la vida de Filippo Neviani Lejos de alejarse de la música, Nek siguió desarrollando su carrera en Italia y en otros países de Europa. Además de lanzar nuevos discos, también amplió su perfil artístico al convertirse en conductor del programa Dalla strada al palco y, desde 2025, forma parte del jurado de La Voz Italia. Al mismo tiempo, continúa presentándose en distintos escenarios con una gira internacional.

En abril de este año, el cantante publicó Nek Hits, un álbum que reúne algunos de los mayores éxitos de su carrera y que acompaña la gira con la que recorre diferentes ciudades europeas. De esta manera, el artista sigue apostando por la música y mantiene vigente un repertorio que marcó a varias generaciones.