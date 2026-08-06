Flávio Bolsonaro cruzó a Lula da Silva y respaldó a Javier Milei: "Romper con Buenos Aires no era inevitable"

El candidato opositor para las elecciones en Brasil cargó contra el mandatario de ese país por el retiro del embajador Julio Bitelli de la Argentina. "Es el resultado directo de una política exterior ideologizada y confrontacional", remarcó.

El senador y candidato opositor a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, cargó contra Lula da Silva por el retiro del embajador Julio Bitelli de Buenos Aires tras la escalada de tensión con el mandatario Javier Milei, quien agredió al jefe de Estado brasileño durante un acto en San Pablo.

En la red social X, Bolsonaro cuestionó la estrategia diplomática del Gobierno brasileño por el conflicto con Argentina. "Repudio enérgicamente la decisión del gobierno de Lula de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina —una nación hermana, nuestro mayor socio comercial en Sudamérica y un amigo histórico del pueblo brasileño", aseveró.

En tal sentido, se refirió a distintos cruces que mantuvo la administración de Brasil con otros países. "Romper con Buenos Aires no era inevitable: es el resultado directo de una política exterior ideologizada y confrontacional que en apenas unos meses ha fabricado crisis con tres países de nuestra región —Estados Unidos, nuestro mayor socio en el hemisferio, Paraguay, un vecino y aliado histórico, y ahora Argentina. Ningún gobierno en la historia reciente ha logrado aislar tanto a Brasil en tan poco tiempo", remarcó.

También cuestionó las medidas del gobierno de Lula: "Una vez más, la retórica de 'defender la dignidad nacional' se utiliza como instrumento de propaganda. La soberanía y el prestigio de Brasil no se protegen con alardes electorales y rupturas diplomáticas. Se protegen con una economía fuerte, una capacidad real de negociación y una política exterior comprometida con los intereses permanentes de la Nación —no con la vanidad de quien detenta el poder. La escalada es unilateral: el propio gobierno argentino ya ha declarado que no responderá".

"La verdadera razón de esta desesperación es evidente. El proyecto del Foro de São Paulo se está derrumbando en toda América Latina. Los regímenes que patrocinó —sostenidos por el narcotráfico y la represión— trajeron miseria, éxodo y violencia a sus pueblos, y ahora caen uno por uno. Lula ve desmoronarse a sus aliados y reacciona rompiendo con los vecinos que eligieron la libertad", enfatizó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En este marco, advirtió sobre las consecuencias del conflicto: "El precio de esta irresponsabilidad no lo pagarán quienes la causaron. Lo pagarán los agricultores, fabricantes, exportadores y trabajadores brasileños, que dependen de estas relaciones para producir, vender y crear empleos —y que no tuvieron parte en las decisiones políticas que provocaron esta crisis".

Por último, el candidato opositor afirmó que ganará las elecciones e hizo alusión a los vínculos internacionales: "El próximo país en liberarse de este proyecto fallido será Brasil. A partir de 2027, volveremos a tratar a nuestros vecinos como socios, no como adversarios ideológicos, y reconstruiremos puentes con Argentina, Paraguay, Estados Unidos y toda nación libre de nuestro continente".

"Al pueblo argentino, y especialmente al presidente Javier Milei, mi estimado amigo, le dejo este mensaje: esta crisis no es entre nuestras naciones —es obra de un gobierno en sus últimos días. Habrá paz y prosperidad para nuestros pueblos", concluyó.

Qué dijo Javier Milei durante su visita a Brasil

El detonante del conflicto ocurrió durante la visita del mandatario argentino a Brasil para apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. En ese ámbito, el jefe de Estado argentino calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de atacar al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien denominó "basura calva".

El Gobierno brasileño interpretó estas expresiones como una directa intromisión en sus asuntos internos, exacerbada por ocurrir en territorio propio. A esta postura se sumó la molestia por la defensa pública de Milei hacia Jair Bolsonaro, a quien catalogó como un "amigo injustamente encarcelado", a pesar de la condena de más de 27 años de prisión contra el exmandatario por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.