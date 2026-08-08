Así es la destacada habitación donde duermen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo Conocé cómo es el dormitorio principal de la pareja y los detalles que lo convierten en un ambiente único. Agregar C5N en









Así es el dormitorio que comparte la pareja en su mansión. Instagram: @antonelaroccuzzo

La habitación de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se destaca por su diseño moderno y funcional.

El dormitorio combina una decoración en tonos neutros con muebles de estilo contemporáneo.

Un sector de estar y los grandes ventanales aportan mayor comodidad y luminosidad al ambiente.

El espacio forma parte de la mansión que la familia posee en Fort Lauderdale, cerca de Miami. Desde que se instalaron en Estados Unidos por la carrera de Lionel Messi en el Inter Miami, el futbolista y Antonela Roccuzzo encontraron un hogar que combina comodidad, diseño y funcionalidad. La propiedad fue pensada para acompañar la vida familiar y cuenta con ambientes amplios, luminosos y decorados con un estilo moderno. Entre todos ellos, el dormitorio principal es uno de los espacios que más llama la atención por su diseño equilibrado y su sensación de calidez.

La habitación mantiene una estética basada en tonos claros y una distribución que prioriza la amplitud. El elemento central es una cama king size con un gran cabecero tapizado en paneles modulares, mientras que las lámparas colgantes de diseño reemplazan a las tradicionales mesas de luz y aportan un estilo contemporáneo. La iluminación empotrada completa un ambiente limpio, donde cada detalle fue pensado para mantener la armonía visual.

Así es la asombrosa habitación que comparten Messi y Antonela. CARAS Otro de los aspectos que sobresalen es la gran alfombra color marfil, que ocupa buena parte del dormitorio y ayuda a integrar toda la decoración. La combinación de materiales, los revestimientos de las paredes y la presencia de mobiliario de líneas simples generan un espacio elegante sin resultar recargado. El resultado recuerda al estilo de las suites de hoteles boutique, donde predomina el confort y la funcionalidad.

Como es el dormitorio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo Frente a la cama se encuentra un sector de estar privado que amplía las funciones del dormitorio. Allí hay una butaca tapizada en tonos rosados, una chaise longue ubicada junto a los ventanales y una mesa de centro de diseño, conformando un rincón pensado para relajarse, leer o simplemente disfrutar de las vistas al exterior sin salir de la habitación.

Los ventanales de piso a techo permiten el ingreso de abundante luz natural y se convierten en uno de los principales protagonistas del ambiente. La combinación de textiles suaves, detalles metálicos y superficies brillantes aporta calidez y equilibrio, mientras que la paleta de colores neutros mantiene una estética moderna que acompaña el resto de la vivienda.