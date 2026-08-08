Antes y después: así fue la increíble transformación de Noelia Marzol La bailarina compartió imágenes de su rostro al natural y explicó cómo fue el proceso que realizó para tratar algunas imperfecciones de la piel. Agregar C5N en









Noelia Marzol mostró el antes y después de su tratamiento facial en redes sociales.

Noelia Marzol compartió en Instagram imágenes de su rostro antes y después de un tratamiento estético.

La bailarina explicó que buscó mejorar principalmente el aspecto de manchas y ojeras.

Las imágenes fueron tomadas sin maquillaje y sin filtros.

Marzol aseguró que el cambio que mostró en redes sociales no tenía edición digital. Noelia Marzol sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una comparación del antes y después de un tratamiento facial. La bailarina publicó fotografías tomadas sin maquillaje y explicó qué procedimiento realizó. Así fue su increíble transformación.

A través de su cuenta de Instagram, la artista mostró dos imágenes correspondientes a distintas etapas del proceso. Según explicó, habían pasado 15 días entre una fotografía y otra, período en el que pudo observar la evolución de su piel.

El cambio en su rostro se sumó a otros contenidos relacionados con la imagen personal y el bienestar que Marzol suele compartir con su audiencia online. Esta vez, fueron los registros visuales comparativas las que despertaron mayor atención y comentarios en sus posteos.

Cómo fue la impresionante transformación de Noelia Marzol En las imágenes compartidas por Noelia Marzol se puede observar el rostro de la bailarina sin maquillaje. En la primera fotografía, las manchas y las ojeras aparecen más visibles, mientras que en la segunda se aprecia una piel de aspecto más uniforme y luminoso.

La artista decidió mostrar el resultado sin filtros ni retoques digitales para que sus seguidores pudieran observar el cambio de manera directa. "Juro por mis hijos que esto no tiene edición. El cambio es real", expresó junto a la publicación. Además, Marzol explicó que el tratamiento estuvo enfocado específicamente en las manchas y las ojeras. "Hice tratamiento para manchas y ojeras y 15 días después este fue el resultado", contó en sus historias de Instagram.