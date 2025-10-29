29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Vacaciones, indemnizaciones y pagos: los puntos centrales de la reforma laboral que debate el Consejo de Mayo

El Gobierno de Javier Milei avanza en los detalles de una reforma laboral que pretende enviar al Congreso antes de fin de año. El borrador, elaborado por el equipo de Federico Sturzenegger, introduce cambios en indemnizaciones, vacaciones, condiciones de trabajo y pagos no remunerativos.

Por
Reforma laboral: los puntos centrales del proyecto que se debate en el Consejo de Mayo

Reforma laboral: los puntos centrales del proyecto que se debate en el Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo trabaja en los lineamientos finales de la reforma laboral que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias. El objetivo oficial es lograr un texto de consenso antes del 15 de diciembre.

Vladimir Werning es el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.
Te puede interesar:

El Banco Central anticipó que acumulará reservas en 2026, pero con algunas condiciones

Según el borrador al que accedió y publicó la periodista Liliana Franco en Ámbito, la propuesta incorpora modificaciones estructurales al régimen actual. Los principales puntos del anteproyecto son:

  • Indemnización por despido: se mantiene el esquema de un mes por año trabajado, pero con un tope de diez sueldos y sin incluir el aguinaldo en el cálculo.

  • Vacaciones: se introduce un sistema fraccionado, que podrá determinarse por acuerdo entre las partes.

  • Condiciones laborales: el empleador podrá modificar tareas o lugares de trabajo en función de “necesidades organizativas”.

  • Salario y beneficios: se permite incorporar pagos no remunerativos como comidas, guardería, gimnasio, ropa o reintegros médicos, hasta un 10% del salario, exentos de aportes.

  • Retribución variable: se habilita la compensación por mérito o productividad, sin que generen derechos adquiridos.

  • Licencias médicas: en casos de enfermedad o accidente inculpable, la prestación se reduce al 80% del salario, también de carácter no remunerativo.

  • Antigüedad e instancias judiciales: el texto plantea nuevos criterios de cálculo y ajustes en los procesos laborales.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), su titular y miembro del Consejo de Mayo, Martín Rappallini, aseguró que “todavía no hay un proyecto cerrado ni consensuado”, aunque destacó que los equipos técnicos “trabajan todas las semanas para lograr el mejor texto posible”.

La iniciativa, sin embargo, promete abrir un debate intenso en el Congreso: entre la búsqueda de mayor competitividad y la preocupación sindical por la pérdida de derechos adquiridos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno soltó pesos a la economía para bajar las tasas.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó el 57% de los vencimientos y soltó pesos a la economía para bajar las tasas

Por primera vez, Argentina votó a favor del embargo de Estados Unidos contra Cuba

Por primera vez Argentina votó a favor del embargo de EEUU contra Cuba

play

Gases lacrimógenos, heridos y al menos un detenido en una nueva protesta de jubilados frente al Congreso

Milei junto a Julian Peh, CEO de Kip Protocol.

Revelan que Milei promocionó otra cripto dos meses antes de la estafa con $LIBRA

La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.

Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones

Javier Milei encabezó el acto junto a Pablo Quirno.

Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller

Rating Cero

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Hace 22 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 30 de octubre

Hace 48 minutos
Boca y River se enfrentarán en la Bombonera.

Oficial: el Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados

Hace 51 minutos
El Maracaná hoy tiene capacidad para 78.838 espectadores.

Polémica en Río de Janeiro: ponen en venta al mítico Maracaná por u$s370 millones

Hace 1 hora
El futbolista jugó en River.

Un futbolista ilusiona a todo River por un inesperado posteo: ¿vuelve al club?

Hace 1 hora