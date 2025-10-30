La nueva generación de la consola portátil de ASUS busca dar un golpe en el mundo del gaming con su flamante creación. Conocé sus novedades.

Tras generar una gran expectativa, Republic of Gamers , la marca de gaming del gigante de computación Asus, confirmó la llegada de la consola portátil ROG Xbox Ally , la versión básica, y ROG Xbox Ally X , la versión premium, que se lanzó a la venta en Argentina .

Por el lado de la versión básica, llegará con AMD Ryzen Z2 A, 16GB de RAM, almacenamiento SSD de 512GB, batería de 60Wh y rendimiento estable a 720p. En este caso, Republic of Gamers la describió como la mejor en cuanto a la relación calidad-precio , con una sólida duración de la batería y una superación en el rendimiento de la primera generación de Ally .

Por su parte, la premium presenta funciones de inteligencia artificial, AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB de RAM, almacenamiento SSD de 1TB, batería de 80Wh y rendimiento estable a 1080p.

Durante la presentación de la consola, Gabriel Bahamondes , coordinador de Relaciones Públicas Técnicas para Latinoamérica de ASUS, aseguró que escucharon a la comunidad y lo utilizaron para crear una experiencia de próxima generación. Así es como presentaron las nuevas características: juego en formato de consola pero con ajustes de PC , más RAM, navegación limpia y sencilla con joystick y botones , menos tiempo de carga, más puertos USB y 1TB de fábrica , con posibilidad de agrandarlo hasta 2TB.

También incluye la posibilidad de juegos en pantalla grande , ya que la ROG Xbox Ally X está optimizada para experiencias compartidas. "Nos esforzamos para mejorar el soporte de controles externos e incluir puertos que permiten conectarse a pantallas externas en ambos dispositivos ", confirmó Bahamondes.

Otra de las innovaciones es la presencia de Windows 11, algo que está totalmente integrado a la consola portátil y que servirá para utilizar desde emuladores hasta mods, con una experiencia más fluida y refinada más allá de la experiencia de pantalla completa de Xbox. Si bien esta es un game changer gigante con respecto a su competencia, el coordinador agregó: "No queremos ser el reemplazo de una consola ni de un PC gamer".

Con respecto a la integración de Xbox en este producto, las premisas ofrecidas por Republic of Gamers indican que "desde el agarre hasta la interfaz, todo se siente familiar al instante, no hay necesidad de aprender, solo jugar". También cuenta con Xbox Play Anywhere, lo que significa que los usuarios originales de la consola podrán llevar su progreso y lo tendrán sincronizado donde quiera que estén.

Además, Gabriel Bahamondes enfatizó en la flamante posibilidad de acceder a diferentes tiendas de juegos, no únicamente la que viene con la ROG Xbox Ally X. Entre algunas de las mencionadas, estuvieron la Microsoft Store/Tienda Xbox, Steam, Epic Games, Battle.net, Game Pass y otras líderes en PC.

Por el lado de la navegación incluida por Asus, contará con múltiples hardware al mismo tiempo: Xbox App, Armoury Crate SE y Windows OS. La primera arranca directamente en la experiencia Xbox UI compatible con navegación a través de GamePad, la segunda es el hub central para la personalización y administración del dispositivo, y la última es la encargada de la libertad para jugar en todas las plataformas.

Botones ROG Xbox Ally X La ROG Xbox Ally X llegó para corregir las exigencias de los usuarios. C5N

Cerca del final, se enfatizó en la llegada de las handhelds, las cuales son un gran paso adelante para la fácil utilización de la consola portátil. Este agarre ergonómico estará disponible tanto en la ROG Xbox Ally como en la ROG Xbox Ally X, mientras que en la versión premium también incluirá impulse triggers, razón por la que Bahamondes remarcó: " Asociarnos con Xbox tenía mucha lógica".

En último lugar se habló sobre los botones, ya que serán varios y el primero en ser mencionado fue el de Game Bar con botón Xbox, el cual servirá para una navegación intuitiva y para configurar, capturar, comunicarte o volver al inicio. Luego fue el turno del de Biblioteca, el cual permitirá el acceso unificado a todos los juegos instalados.

El botón de Command Center (ACSE) sirve para acceder a más de 20 funciones, incluidos los modos de rendimiento, las configuraciones de la pantalla y la "altamente solicitada" función de desactivar el panel táctil. "Tus herramientas esenciales, siempre a un atajo de distancia", concluyó Bahamondes.

La ROG Xbox Ally X llegó a Argentina: cuál es su precio y dónde comprarla

A través de Republic of Gamers, ASUS lanzó a la venta la ROG Xbox Ally X en Argentina y salió al mercado con la posibilidad de adquirirla en cuotas y al mismo precio que de contado.

Al no contar con tiendas físicas en Argentina, ASUS se alió con las tiendas virtuales Mercado Libre, Diggit y Compra Gamer para ofrecer la consola portátil al público. Con respecto al precio, la ROG Xbox Ally X tiene un coste de $1.999.999 de contado, mientras que depende cada sitio web de los mencionados para las cuotas con y sin interés.

En Mercado Libre, hay 3 cuotas sin interés con Supervielle y la tarjeta de la aplicación, mientras que la única con 6 es Galicia Más. Luego, en Diggit, hay 3 cuotas sin interés con American Express, Cabal, Cencosud y Tarjeta Naranja, mientras que con 6 están Mastercard y VISA. Para finalizar, Compra Gamer ofrece hasta 6 cuotas sin interés con ICBC y YOY, aunque solo desde MODO.

ROG Xbox Ally X precios Republic of Gamers confirmó los precios de la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X. C5N

Por otro lado, la ROG Xbox Ally llegará en 2026, posiblemente en el primer trimestre, y tendrá un precio de $1.299.990 de contado.