Nuevos peligros y una realidad poco explorada: cuál es la serie de Netflix que llegó con una segunda temporada

Esta nueva entrega muestra el lado más humano y emocional del protagonista, sin perder el ritmo vertiginoso de persecuciones, traiciones y giros inesperados.

Una reciente entrega más intensa, emocional y una realidad poco explorada aterriza en el streaming: ¿cuál es la serie de Netflix que llegó con una segunda temporada?

La segunda parte de esta intensa producción llegó a la N roja el 22 de octubre de 2025, trayendo de regreso a Kevin Tapia (Nicolás Contreras) en una historia cargada de acción, venganza y amor. Después del robo del siglo, Kevin enfrenta ahora el mayor desafío de su vida: salvar a su madre mientras huye de viejos enemigos y de su propio pasado.

Esta propuesta chilena, inspirada en hechos reales, fue un éxito global en su primera entrega, alcanzando el primer lugar del Top 10 de series de habla no inglesa en la plataforma. Su estética urbana, ritmo cinematográfico y elenco potente la convirtieron en una de las favoritas del público latinoamericano.

Baby bandito

Sinopsis de Baby Bandito, la serie que estrenó temporada en Netflix

Después del espectacular atraco del Hipódromo Nacional, Kevin intenta rehacer su vida lejos del crimen. Pero cuando descubre que su madre corre peligro, se ve obligado a regresar a las sombras y planear un último golpe, reza la sinopsis oficial.

Tráiler de Baby Bandito

Embed - Baby Bandito: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Baby Bandito

  • Nicolás Contreras como Kevin Tapia: el protagonista vuelve más maduro y vulnerable. Obligado a enfrentarse a su pasado criminal, Kevin busca redención y protección para su madre, aunque eso implique volver al mundo delictivo.
  • Carmen Zabala como Mística: una ladrona brillante y aliada clave de Kevin. Su relación con él evoluciona entre la confianza, la pasión y la traición.
  • Pablo Macaya como Héctor: veterano del crimen y figura paternal. Representa la experiencia y la lealtad, pero también el peso de las decisiones del pasado.
  • Francisca Armstrong como Génesis Roca: el corazón de Kevin. Su amor y su fuerza emocional son el motor que lo impulsa a seguir adelante.
  • Lukas Vergara como Felipe: el mejor amigo del protagonista. Fiel e impulsivo, sigue siendo una pieza esencial en los planes del grupo.
  • Mariana Loyola como Ana Tapia: la madre de Kevin, cuyo destino marca el hilo conductor de toda la temporada.
  • Marcelo Alonso como Daniel Ruso Zapata: un villano implacable que busca venganza. Su regreso eleva la tensión al máximo.
  • Mauricio Pesutic como Amador Robles: el enemigo más temido. Astuto, violento y con un poder que lo hace casi intocable.
