Nuevos peligros y una realidad poco explorada: cuál es la serie de Netflix que llegó con una segunda temporada

Esta nueva entrega muestra el lado más humano y emocional del protagonista, sin perder el ritmo vertiginoso de persecuciones, traiciones y giros inesperados.
Una reciente entrega más intensa, emocional y una realidad poco explorada aterriza en el streaming: ¿cuál es la serie de Netflix que llegó con una segunda temporada?
La segunda parte de esta intensa producción llegó a la N roja el 22 de octubre de 2025, trayendo de regreso a Kevin Tapia (Nicolás Contreras) en una historia cargada de acción, venganza y amor. Después del robo del siglo, Kevin enfrenta ahora el mayor desafío de su vida: salvar a su madre mientras huye de viejos enemigos y de su propio pasado.
Esta propuesta chilena, inspirada en hechos reales, fue un éxito global en su primera entrega, alcanzando el primer lugar del Top 10 de series de habla no inglesa en la plataforma. Su estética urbana, ritmo cinematográfico y elenco potente la convirtieron en una de las favoritas del público latinoamericano.
Después del espectacular atraco del Hipódromo Nacional, Kevin intenta rehacer su vida lejos del crimen. Pero cuando descubre que su madre corre peligro, se ve obligado a regresar a las sombras y planear un último golpe, reza la sinopsis oficial.