Halloween y abundancia: cómo es el ritual para atraer prosperidad y felicidad La fiesta se celebra todos los 31 de octubre y tiene origen en un festival celta por el fin de la temporada de cosecha y el comienzo del invierno.







Halloween es una fiesta que se celebra el 31 de octubre y tiene orígenes en el antiguo festival celta Samhain, que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno, y se suelen hacer rituales para un cambio de vida.

Se suele usar para atraer la abundancia y prosperidad, porque es el momento del año ideal para dejar atrás lo negativo.

Los elementos que se necesitan son: un cuenco de cerámica, siete granos de arroz, avena, brotes de alfalfa y carbón vegetal. Se empieza poniendo los siete granos de arroz, la avena y los brotes de alfalfa en el recipiente, después se prendé el carbón vegetal y se pone en el cuenco con los demás ingredientes.

Cuando todo está ahumado, se cierran los ojos y se pide por la prosperidad, el bienestar y la felicidad propia y del entorno. Una vez que el humo se eleva, se visualizan los deseos y en ese punto se alejan las malas vibras.

Halloween proviene de All Hallows' Eve (Víspera de Todos los Santos) ya que se celebra el 31 de octubre, la noche previa al Día de Todos los Santos.

Cómo se celebra Halloween en Estados Unidos La fiesta de Halloween fue popularizada en Estados Unidos y se festeja el 31 de octubre por la noche, con disfraces de terror, la decoración de casas con telarañas y actividades como el "truco o trato" para pedir dulces y caramelos. Se basa en la creencia de que, durante esta noche, la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se estrecha y los espíritus de los difuntos pueden caminar por la Tierra.