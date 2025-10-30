30 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Halloween y abundancia: cómo es el ritual para atraer prosperidad y felicidad

La fiesta se celebra todos los 31 de octubre y tiene origen en un festival celta por el fin de la temporada de cosecha y el comienzo del invierno.

Por
Halloween es una de las noches más poderosas para realizar rituales de buena suerte.

Halloween es una de las noches más poderosas para realizar rituales de buena suerte.

Redes Sociales

Halloween es una fiesta que se celebra el 31 de octubre y tiene orígenes en el antiguo festival celta Samhain, que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno, y se suelen hacer rituales para un cambio de vida.

Los diarios del día del nacimiento de Diego Maradona muestran un mundo y un país convulsionados.
Te puede interesar:

Qué pasaba en Argentina y el mundo el 30 de octubre de 1960, el día que nació Diego Maradona

Se suele usar para atraer la abundancia y prosperidad, porque es el momento del año ideal para dejar atrás lo negativo.

Los elementos que se necesitan son: un cuenco de cerámica, siete granos de arroz, avena, brotes de alfalfa y carbón vegetal. Se empieza poniendo los siete granos de arroz, la avena y los brotes de alfalfa en el recipiente, después se prendé el carbón vegetal y se pone en el cuenco con los demás ingredientes.

Cuando todo está ahumado, se cierran los ojos y se pide por la prosperidad, el bienestar y la felicidad propia y del entorno. Una vez que el humo se eleva, se visualizan los deseos y en ese punto se alejan las malas vibras.

Halloween proviene de All Hallows' Eve (Víspera de Todos los Santos) ya que se celebra el 31 de octubre, la noche previa al Día de Todos los Santos.

Halloween
Halloween se celebra el 31 de octubre con la Noche de Brujas.

Halloween se celebra el 31 de octubre con la Noche de Brujas.

Cómo se celebra Halloween en Estados Unidos

La fiesta de Halloween fue popularizada en Estados Unidos y se festeja el 31 de octubre por la noche, con disfraces de terror, la decoración de casas con telarañas y actividades como el "truco o trato" para pedir dulces y caramelos.

Se basa en la creencia de que, durante esta noche, la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se estrecha y los espíritus de los difuntos pueden caminar por la Tierra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pablo Quirno expuso en Diputados.

El Gobierno afirmó que Estados Unidos "utilizará todo lo que tenga a su alcance" para ayudar a la Argentina

Bessent visitó Argentina en abril.

Scott Bessent adelantó que volverá a viajar a la Argentina "muy pronto"

Este fue el decimoquinto ataque de Estados Unidos a una embarcación cercana a las costas latinoamericanas y sin aportar pruebas sobre la carga que transportaban.

Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en el Pacífico: murieron sus cuatro tripulantes

Por primera vez, Argentina votó a favor del embargo de Estados Unidos contra Cuba

Por primera vez Argentina votó a favor del embargo de EEUU contra Cuba

Jerome Powell, titular de la FED.

En medio de la disputa con Trump, la FED bajó las tasas por segunda vez en el año

Los monos que eran transportados por una carretera de Mississippi escaparon del cautiverio.

Pánico en Mississippi: tres monos de laboratorio escaparon tras el vuelco de un camión

Rating Cero

Los famosos se casaron en una mega fiesta en el estadio Luna Park.
play

"Feliz cumple al cielo": el conmovedor homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en el día que cumpliría 65 años

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están juntos desde 2016.

Este es el perfume favorito de Georgina Rodríguez: cuánto sale en Argentina

Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado, pero ganó en el rating.

Ganó Racing: consiguió una sorpresiva marca de rating por Telefe

El famoso se sumó a los festejos Halloween de la revista de espectáculos.

Inesperado: así fue la primera aparición en público del ex Gran Hermano Thiago Medina luego de su internación

Thiago PZK y Belén La Chilena volvieron a separarse tras un reciente reconciliación

Reconocido artista argentino se separó tras haber confirmado su reciente reconciliación: "Con el amor no alcanza"

Las nuevas Películas de acceión que se agregan al catálogo de Netflix
play

Esta película de acción en medio del apocalipsis está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es

últimas noticias

play
Los famosos se casaron en una mega fiesta en el estadio Luna Park.

"Feliz cumple al cielo": el conmovedor homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en el día que cumpliría 65 años

Hace 5 minutos
La foto de los tres soldados argentinos fallecidos por un ataque ruso con drones. 

Tres soldados argentinos que combatían para Ucrania murieron por un ataque ruso con drones

Hace 27 minutos
El jugador con más expulsiones en lo que va del año llegó a tres tarjetas rojas.

Sorpresa: este es el único equipo argentino que no tuvo expulsados en 2025

Hace 35 minutos
Navegar por Buenos Aires se convirtió en una forma única de conocer la ciudad desde otra perspectiva.

Conocer Buenos Aires en barco: cuáles son los mejores planes y qué recorridos se pueden hacer

Hace 35 minutos
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están juntos desde 2016.

Este es el perfume favorito de Georgina Rodríguez: cuánto sale en Argentina

Hace 38 minutos