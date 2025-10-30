30 de octubre de 2025 Inicio
Scott Bessent adelantó que volverá a viajar a la Argentina "muy pronto"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos le dejó otro mensaje a Javier Milei a través de las redes sociales: lo felicitó nuevamente por el triunfo electoral y destacó que las políticas de Donald Trump van a "transformar a Latinoamérica".

Bessent visitó Argentina en abril.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, volvió a hablarle al presidente Javier Milei en redes sociales, a quien felicitó por la victoria en las elecciones legislativas. "Su fortaleza y visión le dan esperanza a una nueva generación de argentinos", destacó.

Este fue el decimoquinto ataque de Estados Unidos a una embarcación cercana a las costas latinoamericanas y sin aportar pruebas sobre la carga que transportaban.
Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en el Pacífico: murieron sus cuatro tripulantes

El funcionario estadounidense subrayó que la política liberal de Javier Milei, que se ciñe al liderazgo de Donald Trump, abre el camino para otros países de Latinoamérica.

En la misma línea, se mostró alegre por el hecho de que los sectores vulnerables y los jóvenes hayan votado a La Libertad Avanza durante las elecciones legislativas nacionales porque "saben que es la última chance que tiene la Argentina de romper con décadas de malos manejos".

Por último, indicó: "La política de paz a través de la fortaleza económica propuesta por el presidente Donald Trump va a transformar a Latinoamérica. Espero visitar Argentina muy pronto".

El presidente Javier Milei, por su parte no tardó en responderle. Tras agradecerle por sus cálidas palabras y el reconocimiento, enfatizó en el hecho de que espera poder seguir trabajando juntos guiados "por los principios de la libertad" para alentar "un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio".

Asimismo respondió al deseo de Bessent de visitar Argentina: "Te esperamos con los brazos abiertos".

