Scott Bessent adelantó que volverá a viajar a la Argentina "muy pronto" El secretario del Tesoro de Estados Unidos le dejó otro mensaje a Javier Milei a través de las redes sociales: lo felicitó nuevamente por el triunfo electoral y destacó que las políticas de Donald Trump van a "transformar a Latinoamérica". Por







Bessent visitó Argentina en abril. X @SecScottBessent

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, volvió a hablarle al presidente Javier Milei en redes sociales, a quien felicitó por la victoria en las elecciones legislativas. "Su fortaleza y visión le dan esperanza a una nueva generación de argentinos", destacó.

El funcionario estadounidense subrayó que la política liberal de Javier Milei, que se ciñe al liderazgo de Donald Trump, abre el camino para otros países de Latinoamérica.

En la misma línea, se mostró alegre por el hecho de que los sectores vulnerables y los jóvenes hayan votado a La Libertad Avanza durante las elecciones legislativas nacionales porque "saben que es la última chance que tiene la Argentina de romper con décadas de malos manejos".

Por último, indicó: "La política de paz a través de la fortaleza económica propuesta por el presidente Donald Trump va a transformar a Latinoamérica. Espero visitar Argentina muy pronto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecScottBessent/status/1983801813926334814&partner=&hide_thread=false Yesterday from South Korea, I spoke with President @JMilei to congratulate him on La Libertad Avanza's monumental midterm election victory. His fortitude and vision are bringing hope to a new generation of Argentines.



Following @POTUS' leadership, President Milei's message of… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 30, 2025