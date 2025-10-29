29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El Banco Central anticipó que acumulará reservas en 2026, pero con algunas condiciones

En una presentación ante inversores del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, reveló la posibilidad de una compra sostenida de reservas el año que viene, si la demanda de dinero se recupera con un repunte de la actividad.

Por
Vladimir Werning es el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.

Vladimir Werning es el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.

El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, presentó ante organismos internacionales el plan monetario del Gobierno para el período 2024-2026, donde abrió las puertas para las compras de reservas del año que viene, si se recupera la demanda de dinero con un repunte de la actividad.

El Banco Central lanzó una moneda conmemorativa por los 40 años del gol de Maradona a Inglaterra
Te puede interesar:

El Banco Central lanzó una moneda por el Mundial 2026 conmemorativa del gol de Maradona a los ingleses

El documento, titulado "From Stabilization and Transition to Demand-led Re-monetization", desarrolla el plan económico de la gestión liberal, que busca pasar de la estabilización a una nueva etapa de crecimiento impulsada por la "remonetización de la economía" y la compra de reservas internacionales.

“Las compras de reservas no esterilizadas proporcionan un mecanismo de remonetización que tiene un potencial significativo en Argentina”, aseguró el funcionario, en la presentación realizada a mediados de este mes en reuniones con inversores en Washington DC. “El bajo nivel de monetización actual ofrece la oportunidad de dar prioridad a las compras de reservas no esterilizadas”, agregó.

“Al establecer el ritmo de las compras de reservas para financiar un aumento proyectado en la demanda de pesos en equilibrio, la política monetaria puede contribuir a impulsar la liquidez externa (lo cual, al estabilizar las expectativas cambiarias, contribuye indirectamente a preservar la estabilidad interna)”, afirmó la entidad.

El proceso de tres fases del Banco Central de la República Argentina

Durante 2024, el Banco Central se concentró en cortar el financiamiento al Tesoro, eliminar el exceso de pesos y aplicar un esquema de metas de agregados monetarios que permitió reducir la inflación y normalizar precios relativos.

En 2025, la institución transitará una etapa de transición hacia un régimen de flotación administrada, con bandas cambiarias, levantamiento gradual de los controles de capital y eliminación de las LEFI, reemplazadas por operaciones de mercado abierto.

Werning reconoció que esta fase traerá "dolores de crecimiento": menor demanda de dinero, política monetaria contractiva y encajes más altos. Sin embargo, proyectó que en 2026 se iniciará la tercera fase, marcada por una mayor demanda genuina de pesos y acumulación de reservas no esterilizadas, es decir, sin emitir pasivos remunerados. Argentina, señaló, llega "sub-monetizada" —con una base monetaria equivalente al 2,6% del PBI, frente al promedio histórico del 8,7%—, lo que ofrece margen para expandir la cantidad de dinero sin reavivar la inflación.

Mirá la presentación completa del Banco Central ante inversores extranjeros

BCRA-Stabilization-Transition-and-Remonetization
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno soltó pesos a la economía para bajar las tasas.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó el 57% de los vencimientos y soltó pesos a la economía para bajar las tasas

El dólar se alejó del techo de la banda.

El dólar cayó $35 y se alejó de los $1.500

El dólar oficial se recalentó en el comienzo de la semana, a pesar de la victoria oficialista.

Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebotó y rozó los $1.500

Cae fuerte el dólar oficial tras el triunfo del Gobierno en las legislativas.

El dólar cayó fuerte tras la contundente victoria del Gobierno en las legislativas

El dólar oficial presionó contra el techo de la banda de flotación en la semana previa a las elecciones.

El dólar, otro foco de contención en las elecciones legislativas: cómo puede reaccionar este lunes

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cotiza arriba de los $1.500 en la previa a las elecciones legislativas

Rating Cero

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Las pymes en recesión: ventas en caída, rentabilidad en rojo y fuerte endeudamiento

Hace 23 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 30 de octubre

Hace 49 minutos
Boca y River se enfrentarán en la Bombonera.

Oficial: el Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados

Hace 52 minutos
El Maracaná hoy tiene capacidad para 78.838 espectadores.

Polémica en Río de Janeiro: ponen en venta al mítico Maracaná por u$s370 millones

Hace 1 hora
El futbolista jugó en River.

Un futbolista ilusiona a todo River por un inesperado posteo: ¿vuelve al club?

Hace 1 hora