El Banco Central anticipó que acumulará reservas en 2026, pero con algunas condiciones En una presentación ante inversores del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, reveló la posibilidad de una compra sostenida de reservas el año que viene, si la demanda de dinero se recupera con un repunte de la actividad. Por







Vladimir Werning es el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.

El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, presentó ante organismos internacionales el plan monetario del Gobierno para el período 2024-2026, donde abrió las puertas para las compras de reservas del año que viene, si se recupera la demanda de dinero con un repunte de la actividad.

El documento, titulado "From Stabilization and Transition to Demand-led Re-monetization", desarrolla el plan económico de la gestión liberal, que busca pasar de la estabilización a una nueva etapa de crecimiento impulsada por la "remonetización de la economía" y la compra de reservas internacionales.

“Las compras de reservas no esterilizadas proporcionan un mecanismo de remonetización que tiene un potencial significativo en Argentina”, aseguró el funcionario, en la presentación realizada a mediados de este mes en reuniones con inversores en Washington DC. “El bajo nivel de monetización actual ofrece la oportunidad de dar prioridad a las compras de reservas no esterilizadas”, agregó.

“Al establecer el ritmo de las compras de reservas para financiar un aumento proyectado en la demanda de pesos en equilibrio, la política monetaria puede contribuir a impulsar la liquidez externa (lo cual, al estabilizar las expectativas cambiarias, contribuye indirectamente a preservar la estabilidad interna)”, afirmó la entidad.

El proceso de tres fases del Banco Central de la República Argentina Durante 2024, el Banco Central se concentró en cortar el financiamiento al Tesoro, eliminar el exceso de pesos y aplicar un esquema de metas de agregados monetarios que permitió reducir la inflación y normalizar precios relativos.