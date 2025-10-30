La cantina que combina tradición porteña con un toque moderno en el corazón de Recoleta En pleno barrio de Recoleta, sobre la icónica Avenida Santa Fe, se encuentra Cantina Recoleta, un espacio que sintetiza la esencia de las cantinas de antes con una propuesta atractiva y moderna. Por







Esta cantina moderna promete convertirse en un nuevo clásico porteño.

Desde el momento en que se cruza la puerta, Cantina Recoleta evoca el espíritu de las cantinas de antes, pero con un diseño renovado que le otorga un espíritu único. El lugar se distingue por su ambientación: pisos de damero en blanco y negro, mesas de madera robusta y sillas tapizadas en cuero color arena, que contrastan con la barra visible, ideal para disfrutar de un café o un aperitivo. Además, los amplios ventanales permiten que la luz natural llene el salón.

Uno de sus mayores atractivos es la terraza semitechada, decorada con plantas y luces cálidas, que crea un rincón encantador para quienes prefieren estar al aire libre. Ya sea para un vermouth o un Aperol Spritz al atardecer, este espacio se convierte en el sitio perfecto para relajarse y desconectar del ritmo urbano.

Cantina Recoleta3 Qué pedir en Cantina Recoleta El corazón de Cantina Recoleta es, sin duda, su imponente horno a leña de dos metros de diámetro. Desde allí emergen platos clásicos reinterpretados con un toque moderno, que logran resaltar por su autenticidad y sabor. La carta ofrece opciones para todos los momentos del día, desde desayunos hasta cenas, pasando por almuerzos ejecutivos y propuestas para el tardeo.

Por las mañanas, el café de especialidad elaborado con granos seleccionados de Meca Café y El Bohío se combina con una pastelería que invita a comenzar el día con energía. Al mediodía, el menú ejecutivo se luce con platos como osobuco cocido a la leña acompañado de polenta cremosa, risotto de calabaza con queso azul o pastel de papa con vacío ahumado. También destacan las focaccias recién horneadas y las minutas que hacen honor a la cocina porteña.

Cantina Recoleta16 Por la tarde, el café filtrado con refill libre es una invitación a tomarse una pausa. También, al caer el sol, el ritual del vermouth se hace presente. La barra de montaditos y el clásico triolet de cortesía son ideales para quienes buscan sabores al paso antes de la cena.

Ya entrada la noche, la carta amplía su oferta con alternativas como pizzas a la piedra, pastas artesanales y carnes de cocción lenta. Entre los platos para compartir sobresale la bandeja de lasaña gratinada y el pollo a la brasa. Los fines de semana, además, se suman brunchs y pastas elaboradas a la vista, que evocan los tradicionales almuerzos domingueros. Qué tomar en Cantina Recoleta Para maridar cada plato, Cantina Recoleta cuenta con una cuidada selección de vinos que complementan su carta. Entre ellos sobresale el exclusivo Cantina Malbec by Famiglia Banno, una etiqueta creada para resaltar los sabores únicos que nacen del horno a leña, Campari o Tinto de Verano. En síntesis, Cantina Recoleta logra un equilibrio entre tradición y modernidad. Su propuesta gastronómica, su ambientación acogedora y su atención al detalle hacen de este espacio un lugar imperdible en el corazón de Recoleta. Ya sea para un desayuno relajado, un almuerzo ejecutivo o una cena especial, esta cantina moderna promete convertirse en un nuevo clásico porteño. Cantina Recoleta9 Dónde queda Cantina Recoleta Cantina Recoleta está en Av. Santa Fe 1430, Recoleta.