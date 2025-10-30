Esta película de terror adolescente es ideal para los fanáticos del género y es lo más visto de Netflix: cuál es Lo más visto en el streaming hoy: esta producción de pánico teenager está atrapando a todos los fans del suspenso extremo.







Esta película de terror adolescente es ideal para los fanáticos del género y es lo más visto de Netflix: la propuesta mezcla el susto tradicional de fantasmas con el entorno escolar, algo que ya es popular entre los jóvenes fans del universo del horror, ¿cuál es?

La historia arranca cuando Jindahra (también llamada Jin), una nueva estudiante en su colegio, se une al equipo de voleibol liderado por la imponente capitana Bussaba. La tensión entre ellas crece hasta que Bussaba es hallada muerta, colgada del techo del gimnasio. Lo que parecía un acto final desencadena algo mucho más terrorífico: su espíritu regresa para ajustar cuentas. Atrapados en la escuela, Jindahra y sus compañeras deberán descubrir qué desencadenó la maldición y cómo detenerla antes de que todos se conviertan en víctimas.

La sinopsis y el adelanto muestran la atmósfera escolar tensa, el bullying, el conflicto entre chicas populares y la dimensión paranormal. Según reseñas, la tensión no solo viene del espectro, sino de la dinámica de poder dentro de la escuela y cómo los personajes lidian con el miedo y la culpa.

Tráiler de Ataque 13 Embed - Ataque 13 (2025) Attack 13 - HD Trailer Oficial Subtitulado Español - Tailandia - Terror/Thriller Reparto de Ataque 13 Korranid Laosubinprasoet como Jindahra (“Jin”)

Nichapalak Thongkham (conocida como Lilly) como Bussaba

Veerinsara Tangkitsuvanich