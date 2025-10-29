29 de octubre de 2025 Inicio
Guillermo Francos explicó por qué el Gobierno no invitó a Axel Kicillof a la reunión con los gobernadores: "No vale la pena"

El jefe de Gabinete sostuvo que "no vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el modelo que vive la Argentina".

Guillermo Francos / Axel Kicillof

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó este miércoles que el Gobierno no invitó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a la reunión que tendrá lugar este jueves en Casa Rosada, y que estará encabezada por el presidente Javier Milei, porque "no vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el modelo que vive la Argentina".

Scott Bessent junto a Javier Milei.
Scott Bessent: "El puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense"

"Tenemos una reunión muy importante entre los gobernadores y el Presidente, donde se abordarán varios temas que son de interés común. El Presidente dijo que él quiere dialogar con todos, menos con aquellos que tienen ideas totalmente diferentes a las nuestras. Y Kicillof mismo ha cuestionado todo del Gobierno", sostuvo Francos durante una entrevista con TN.

"No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el modelo que vive la Argentina. Lamentablemente no aporta sumarlo a esa conversación, porque ahí no vamos a obtener consenso. Por ahí, puede ser que otra reunión con él pueda ser posible en otro momento, por algún tema concreto de la Provincia. Eso no lo descarto", agregó el jefe de Gabinete.

Desde el entorno de Kicillof confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que "no hubo invitación a la reunión en casa Rosada por el momento", aunque aclararon que, en caso de llegar el llamado del ministro del Interior, Lisandro Catalán, encargado de hacer las invitaciones, el gobernador tiene intenciones de participar.

Qué gobernadores asistirán a la reunión con Javier Milei en Casa Rosada

El jefe de Estado recibirá este jueves a un grupo grande de gobernadores a quienes les pedirá cooperación para acordar y sacar en el Congreso los proyectos de reformas impositiva y laboral que el Gobierno impulsa para la próxima etapa.

La cita, convocada con rapidez bajo impulso del claro respaldo electoral recibido el domingo, será desde las 17 en la Casa Rosada, donde el mandatario estará acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el del Interior, Lisandro Catalán.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), fueron invitados a concurrir.

También Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). Hay otros dos invitados pero que por diferentes compromisos no podrán estar y enviarán a sus vices: Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Sorprendió la invitación al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien está en un bloque de seis gobernadores cercanos al kirchnerismo que no iban a ser convocados, al menos en este turno. Pero el dirigente peronista confirmó este miércoles que estará en la reunión con Milei y la mayoría de sus pares.

