Sorprendente: caminaba por la playa y encontró una invasión de "pez pene" en Comodoro Rivadavia

En redes sociales se compartieron varios videos de usuarios sorprendidos, que al caminar por la costa, encontraron varios ejemplares de gusano marino y de "ratón de mar" en Chubut. ¿Qué pasó?

En redes sociales se viralizaron videos donde usuarios se encontraron ejemplares de "pez pene" y "ratón de mar" sobre las playas de Comodoro Rivadavia . Esta situación tan inusual sorprendió a los residentes de la zona y explotó en internet.

Durante una caminata en la playa, un usuario se sorprendió al encontrarse con un ejemplar del bautizado "pez pene", por su forma llamativa similar al sistema reproductor masculino. Eso no es todo, también encontraron una criatura bastante particular: un "ratón de mar" o Aphrodita aculeata.

El descubrimiento ocurrió en la playa cerca del Kilómetro 3 , en las costas de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Según informó el medio local ADNSUR, la mujer relató cómo fue el encuentro y el momento en que grabó el video: "Salimos a pasear con mis perros a la playa, íbamos caminando por la costa y me llamó la atención este 'bichito'. Me acerqué, lo filmé y, con un alga, lo llevé nuevamente al mar para que el oleaje se lo llevara ".

Después de grabar el video, la mujer decidió manipular lo menos posible estos dos ejemplares y devolverlos al mar . Ambos suelen aparecer en la costa después de un temporal, como consecuencia de movimientos oceánicos o mareas.

Eso no es todo, un día antes también se conoció un video donde se ven varios ejemplares de "pez pene" distribuidos a lo largo de una playa entre Comodoro Rivadavia y Chubu t.

Qué es un "pez pene" y un "ratón de mar"

El “pez pene” es un gusano marino del grupo de los equiuros llamado como Urechis unicinctus, si bien viven gran parte de su vida enterrados en el barro o la arena, muy lejos de los humanos, los temporales o mareas altas pueden acercarlos a las orillas.

Ratón de Mar 14-5-26 Stephen Chalk.

Es una especie muy antigua y pueden vivir hasta más de 20 años. En algunos países como China, Japón y Corea es bastante menos inusual su aparición pero forman parte de gastronomía local. Es normal encontrar estos ejemplares en las costas de la Patagonia.

Los "ratones de mar" son gusanos marinos cubiertos por espinas, de la familia de los anélidos poliquetos puede llegar a medir una longitud de hasta 20 centímetros. Viven enterrados en el fondo del mar y suelen alimentarse de moluscos y gusanos.