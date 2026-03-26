27 de marzo de 2026 Inicio
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FOPEA cruzó a Adorni por sus dichos en Casa Rosada: "Los funcionarios tienen la obligación de informar y rendir cuentas"

El Foro de Periodismo Argentino calificó de "hostil" el trato del Jefe de Gabinete hacia la prensa y recordó que la transparencia gubernamental es un deber que excede los procesos judiciales.

Por
Manuel Adorni

Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió este jueves a través de un comunicado que "los funcionarios públicos tienen la obligación de informar y rendir cuentas de sus actos ante la sociedad", tras los episodios de hostilidad ocurridos el miércoles en Casa Rosada, durante la habitual conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien descalificó a dos cronistas acreditados.

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El funcionario utilizó términos peyorativos contra un trabajador de prensa al esgrimir la frase: “Apenas sos un periodista, no sos un juez”.

FOPEA advirtió que este tipo de declaraciones exponen una concepción equivocada sobre el rol del periodismo. Para la entidad, el intento de establecer jerarquías sobre quién tiene el derecho a preguntar desvirtúa el sentido de la rendición de cuentas en un sistema democrático.

La asociación, que representa a trabajadores de todo el país, remarcó que la labor profesional requiere un entorno de respeto mutuo y reglas claras, sin “intentos de amedrentamiento”.

El texto subrayó que los funcionarios no informan según su conveniencia personal, sino porque administran asuntos de interés colectivo. En este sentido, la entidad recordó que explicar los actos de gobierno es una “obligación inherente al cargo público que se ocupa y no una decisión individual coyuntural”.

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El comunicado también cuestionó la utilización de causas judiciales como argumento para evitar respuestas sobre la gestión. Según FOPEA, pretender que solo la Justicia legitima las explicaciones públicas limita el acceso a datos útiles para la ciudadanía. “Los funcionarios no deben dar explicaciones únicamente cuando son investigados: deben hacerlo de manera permanente, como parte de su responsabilidad”, indicó el documento.

FOPEA alertó que la descalificación de las preguntas “corre el eje del problema” y afecta el derecho de millones de ciudadanos a entender cómo se gobierna en su nombre. La institución señaló que las conferencias profesionales son prácticas necesarias para fortalecer la transparencia. Sin estos espacios institucionales, la sociedad pierde la posibilidad de acceder a información completa sobre la realidad nacional.

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