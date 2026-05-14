Giro inesperado en la separación de Pampita y Martín Pepa: la decisión que tomaron

La relación entre Carolina Ardohain y Martín Pepa volvió a dar un giro inesperado luego de que la pareja se mostrara junta por primera vez apenas cinco días después de anunciar públicamente la separación . La modelo y el polista decidieron darse una nueva oportunidad y fueron fotografiados durante una cena en el restaurante Sottovoce, en el barrio porteño de Recoleta, acompañados por Benicio y Beltrán, los hijos que Pampita tuvo con Benjamín Vicuña.

Según trascendió, el vínculo atravesó una breve crisis marcada por la distancia, ya que Martín Pepa reside en Estados Unidos y había viajado recientemente a Londres . Sin embargo, el empresario regresó de urgencia a la Argentina el martes por la noche para intentar recomponer la relación. “Está dada la reconciliación porque Pampita decidió mostrarse con él ante todos” , aseguró la periodista Ale Castelo en el programa Intrusos, donde revelaron detalles del reencuentro.

Horas más tarde, la propia Pampita confirmó públicamente que atraviesa un buen momento sentimental durante una entrevista en vivo. “Estoy bien. Pasé unas semanas medio moviditas pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla” , expresó con una sonrisa. Además, agregó: “Mi vida va cambiando minuto a minuto, es como una telenovela mexicana. En este minuto estoy muy bien, muy contenta” .

La pareja había iniciado su romance en octubre de 2024, poco tiempo después de que Pampita oficializara su separación de Roberto García Moritán. Aunque esta no es la primera crisis que enfrentan, ambos decidieron volver a apostar al amor pese a las dificultades de mantener una relación a distancia. En definitiva, las imágenes de la cena y las declaraciones de la modelo confirmaron que la reconciliación ya es un hecho.

Moria Casán apuntó contra Pampita y Martín Pepa por su reconciliación

La reconciliación entre Pampita y Martín Pepa también generó fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo y una de las voces más críticas fue la de Moria Casán. Durante su programa televisivo La mañana con Moria, la conductora cuestionó con dureza las idas y vueltas de la pareja y definió la situación como “un juego mediático”. “¿Qué es este caos mediático? Están jugando con nosotros”, lanzó sin filtro apenas comenzó el ciclo.

Fiel a su estilo provocador, Moria fue todavía más contundente al referirse a la exposición pública del romance. “Marketineros. Esto es una estrategia, un poquito de ajedrez. Todo berreta”, disparó la diva, dejando en claro que no cree en la espontaneidad de la reconciliación. De esta forma y con este tono, sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y reavivaron el debate sobre la mediatización de las relaciones sentimentales.

moiria casan la mañana con moria Moria Casan fulminó a Pampita.

Además, La One deslizó su propia teoría sobre la supuesta separación y puso el foco en la distancia geográfica entre ambos. “Estar separada puede ser separada a distancia. ¿Por qué tiene que estar separada en el amor? La distancia, 10.000 kilómetros, es una distancia para estar separados”, opinó. Luego ironizó sobre la rutina de la pareja: “Toman aviones, cruzan océanos, el otro cuida caballos, clona yeguas… se la pasan en un hípico”.

En paralelo, el periodista Gustavo Méndez aseguró que el viaje de Martín Pepa a la Argentina fue clave para recuperar a Pampita. “Vino y la fue a reconquistar”, afirmó al aire. También destacó que el empresario logró integrarse rápidamente al entorno íntimo de la modelo. “Lo ama todo el mundo. Los amigos de Pampita, los hijos de Pampita. Es buen tipo, encantador, sociable”, señalaron en el programa al analizar el presente de la pareja.