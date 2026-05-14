IR A
IR A

Una reconocida cocinera cerró uno de sus locales más icónicos tras más de dos décadas

La pastelera cerró el espacio que fue el pulmón de su emprendimiento y lo relocalizó. Por qué lo hizo.

Su famoso local pese a cerrar no abandona Belgrano

Su famoso local pese a cerrar no abandona Belgrano, ya que la marca se traslada a pocas cuadras.

Maru Botana

Maru Botana confirmó el cierre de uno de sus locales más emblemáticos. Se trata de la pastelería ubicada en la calle 11 de Septiembre 1982, en el barrio de Belgrano, que durante 22 años funcionó como el punto de referencia de su marca en Buenos Aires. La noticia la dio la propia cocinera a través de un video en sus redes sociales, acompañada por su equipo.

La película tuvo su estreno en el Festival de Cannes y en Japón. Ahora, llega al mercado internacional. 
Te puede interesar:

Exit 8: cómo es la película de terror basada en el videojuego japonés

"Estamos tristes porque para nosotros es toda una parte de la historia muy importante, pero estamos contentos porque continúa en otro lado", expresó la famosa cocinera en el video, dejando en claro que el cierre no significa el fin de su propuesta sino el inicio de una nueva etapa. La chef reconoció el peso histórico del local, que desde 1993 se convirtió en un clásico del barrio y en una referencia obligada de la repostería argentina.

La historia de la marca arrancó ese año con el impulso de su mentor Francis Mallmann y creció hasta convertirse en una cadena con múltiples sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires e incluso una sede en Barcelona. El cierre del local de 11 de Septiembre responde a una decisión estratégica de modernización, no a dificultades operativas.

Maru Botana

Dónde estará el nuevo local de Maru Botana

Su famoso local pese a cerrar no abandona Belgrano, ya que la marca se traslada a pocas cuadras, precisamente a Migueletes 921. El nuevo espacio promete una infraestructura renovada y más moderna, diseñada para ofrecer una experiencia actualizada sin resignar las recetas que convirtieron a la marca en un clásico nacional.

Maru Botana

El resto de la red de sucursales continúa operando con normalidad. En Belgrano siguen abiertos los locales de 11 de Septiembre 1772, en Barrancas, y Echeverría 3230, en Belgrano R. A esos se suman el local de Palermo en El Salvador 5900, el de Retiro en Suipacha 1371 y la sede dentro del Complejo La Aldea en Pilar.

Noticias relacionadas

La crisis de pareja de Darin y Bas.

Ricardo Darín reveló cómo fue la crisis de pareja que sufrió con Florencia Bas

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo que confirma la ruptura.

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

Karina Mazzocco se despidió de su programa.

Karina Mazzocco anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.

Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

últimas noticias

¿Tinelli le fue infiel a Milett?

Filtraron los chats hots que Milett Figueroa le encontró a Marcelo Tinelli antes de su separación

Hace 12 minutos
play

Independizarse, imposible: miles de jóvenes hacen largas filas por 600 puestos de trabajo para sostener a sus familias

Hace 34 minutos
La ANMAT detectó irregularidades en los productos capilares de dos reconocidas marcas.

ANMAT prohibió la venta de dos reconocidas marcas de productos para el cabello

Hace 48 minutos
AySa fue declarada sujeta a venta por la Ley Bases.

El Gobierno acelera la privatización de AySA: lanzará la licitación para la venta del 90% de las acciones estatales

Hace 51 minutos
Su famoso local pese a cerrar no abandona Belgrano, ya que la marca se traslada a pocas cuadras.

Una reconocida cocinera cerró uno de sus locales más icónicos tras más de dos décadas

Hace 53 minutos