Una reconocida cocinera cerró uno de sus locales más icónicos tras más de dos décadas La pastelera cerró el espacio que fue el pulmón de su emprendimiento y lo relocalizó. Por qué lo hizo. Agregar C5N en









Su famoso local pese a cerrar no abandona Belgrano, ya que la marca se traslada a pocas cuadras. Maru Botana

Maru Botana confirmó el cierre de uno de sus locales más emblemáticos. Se trata de la pastelería ubicada en la calle 11 de Septiembre 1982, en el barrio de Belgrano, que durante 22 años funcionó como el punto de referencia de su marca en Buenos Aires. La noticia la dio la propia cocinera a través de un video en sus redes sociales, acompañada por su equipo.

"Estamos tristes porque para nosotros es toda una parte de la historia muy importante, pero estamos contentos porque continúa en otro lado", expresó la famosa cocinera en el video, dejando en claro que el cierre no significa el fin de su propuesta sino el inicio de una nueva etapa. La chef reconoció el peso histórico del local, que desde 1993 se convirtió en un clásico del barrio y en una referencia obligada de la repostería argentina.

La historia de la marca arrancó ese año con el impulso de su mentor Francis Mallmann y creció hasta convertirse en una cadena con múltiples sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires e incluso una sede en Barcelona. El cierre del local de 11 de Septiembre responde a una decisión estratégica de modernización, no a dificultades operativas.

Maru Botana Maru Botana

Dónde estará el nuevo local de Maru Botana Su famoso local pese a cerrar no abandona Belgrano, ya que la marca se traslada a pocas cuadras, precisamente a Migueletes 921. El nuevo espacio promete una infraestructura renovada y más moderna, diseñada para ofrecer una experiencia actualizada sin resignar las recetas que convirtieron a la marca en un clásico nacional.