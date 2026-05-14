La famosa que dejó al reconocido cantante después de 20 años tras una serie de infidelidades La mujer descubrió que su pareja la había engañado en reiteradas oportunidades luego de los shows a los que se presentaba y se separó. Agregar C5N en









Cecilia Calafell dejó a Pablo Lescano Redes sociales

La separación entre Pablo Lescano y Cecilia Calafell es un hecho. La mujer del artista le había puesto un ultimátum ante las reiteradas infidelidades y, tras 20 años de “haber perdonado” ciertas irregularidades en el vínculo, decidió terminar todo.

La noticia, en primer lugar, la confirmó Fernanda Iglesias en El Trece. Pero la misma protagonista hizo un posteo alusivo, el cual decía: “No solo ‘somos eso que nos contamos’ a veces nos podemos estar contando una historia diferente a la real. La realidad puede ser dura”.

Y agregó: “Lo que no falla es tu historia, somos eso, somos todas las decisiones que tomamos, somos todas las elecciones que hicimos y a veces, aunque no eS lo que quisieras contarte, es lo real y es lo que nos trajo hasta acá. Siempre eligiendo ser real y leal a mí a y a los míos”.

En Puro Show, la periodista contó: “Es una separación confirmada, es la separación de Pablo Lescano y Cecilia Calafell, su mujer de toda la vida, con la que está hace más de 20 años”. La noticia sorprendió al mundo de la música.

Explicó que “ella perdonó muchas infidelidades”, y agregó que: “Tiene un tema con la paternidad que estaría como flojo de papeles. Bianca, su hija mayor, cantaba con él; después quedó embarazada”.

Embed - Cecilia Calafell on Instagram: "No solo “somos eso que nos contamos” a veces nos podemos estar contando una historia diferente a la real… la realidad puede ser dura. Lo que no falla es tu historia, somos eso, somos todas las desiciones que tomamos, somos todas las elecciones que hicimos y aunque a veces no sea lo que quisieras contarte es lo real y lo que nos trajo hasta acá. Siempre eligiendo ser real y leal a mí y a los míos." View this post on Instagram Una de las claves fue “la remera que tenía recién Pablo dice ‘te quiero pero soy un bardo’”. Eso marca la vida que tuvo siempre que nunca pudo respetar la monogamia y los problemas que le trajo en la relación en ese lapso.