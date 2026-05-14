Filtraron los chats hots que Milett Figueroa le encontró a Marcelo Tinelli antes de su separación

La periodista Majo Martino reveló lo que el conductor le habría dicho a una famosa mientras se encontraba en plena relación con la peruana.

Luego de varias idas y vueltas, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron. Pero toda la paz que habían intentado transmitir, se terminó. La periodista Majo Martino reveló cómo fueron los chats hot que la peruana le habría encontrado al conductor de televisión: “Eran subidos de tono”.

Tinelli reveló el rol que tuvo Pampita en su nueva conquista: "La faltó arranque"

Aunque el expresentador de VideoMatch ahora está en pareja con Rossana Almeyda, se dieron a conocer nuevos motivos de la ruptura y fue la panelista de Sálvese quien pueda en América quien contó todo: “Milett le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó”.

“Y se lo revisó. El que busca, encuentra . Y le encontró mensajes picantes con otra mujer, charlas subidas de tono ”, dijo Martino y agregó: “Milett le encontró mensajes con una conocida”.

Y agregó: “A mí me comentaron del entorno de Marcelo que cada nota o cada cosa que alguien decía en televisión de Marcelo, ella le mandaba el recorte y decía: ‘¿Esta por qué lo dice? ¿Ella por qué lo dice?’ Tóxica”.

LAS PICANTES DECLARACIONES DE MILETT FIGUEROA CONTRA MARCELO TINELLI EN LA TELEVISIÓN PERUANA Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/PWhaE9zQwz

Ante esto, Milett habló y aseguró que ella nunca fue infiel y que otro de los motivos por los que se separó fue porque hubo “diferencia de valores”.

Marcelo Tinelli reveló el rol que tuvo Pampita en su nueva conquista: "La faltó arranque"

Marcelo Tinelli reveló qué rol tuvo Carolina "Pampita" Ardohaín en su nueva relación con Rossana Almeyda, una exmodelo radicada en Miami. Mientras muchos dijeron que la exmujer de Benjamín Vicuña hizo de "Celestina", él lo desmintió.

"Estoy empezando una relación, conociendo a alguien. Una mujer divina, que me hace mucho bien y siento que nos estamos haciendo bien", contó el conductor.

Embed “Estoy en pareja, empezando una relación con una mujer divina que me hace mucho bien..” confesó Marcelo Tinelli. pic.twitter.com/LxcLCp3BIe — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) May 9, 2026

El mediático aclaró que "nunca Pampita fue Celestina mía de nada", y detalló: "Estaba Caro ese día, pero le faltó arranque. Me parece que la amiga de ella hizo más fuerza", reveló el periodista en una nota con Luciana Rubinska.

Entre risas, Tinelli insistió en que fue otra amiga la que impulsó el encuentro, después de su escandalosa ruptura con Milet Fuigueroa, y el propio famoso lo describió como "el arranque de algo lindo".