Axel Kicillof respaldó el reclamo de Ignacio Torres: "Estamos siendo sometidos a una 'extorsión'"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , manifestó este viernes su apoyo a su par de Chubut, Ignacio Torres , luego de que le enviara un determinante mensaje al presidente Javier Milei asegurando que su provincia " no entregará su petróleo y su gas ", en reclamo por el dinero de la coparticipación.

Además, denunció: "En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual. Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".

Kicillof Jalil Cornejo Torres Gobernadores UIA Torres y Kicillof, junto a Alfredo Cornejo y Raúl Jalil, durante la 29° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) en noviembre pasado. Ignacio Petunchi

Al respecto, el gobernador bonaerense compartió el comunicado publicado por los gobernadores patagónicos y expresó la "solidaridad con el pueblo de Chubut" al tiempo que señaló que "todas las provincias estamos siendo sometidas a esta 'extorsión' y el recorte de fondos".

Además, tal como hicieron otros gobernadores, destacó que "no es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias".

Kicillof respaldó a Torres

De esta manera, Kicillof se sumó a un nuevo reclamo por una mejor coparticipación del Gobierno Nacional con las provincias. Semanas atrás, le había advertido a la gestión de Javier Milei "que ajustar los presupuestos de cada territorio es 'fundir a los argentinos'"

"La provincia de Buenos Aires no es inviable, como muchas veces han intentado instalar en estos años. Lo que resulta inviable es este sistema arbitrario de coparticipación de impuestos", expresó Kicillof en su cuenta de X en una publicación en la que compartió el enlace de una nota de Infobae que escribió junto al ministro de Economía bonaerense Pablo López sobre la actual ley de coparticipación.

En ese sentido, añadió: "Las provincias necesitan de un Estado Nacional que reconozca los acuerdos federales y las normas vigentes. Pero sobre todo que las cumpla. Porque ajustar a las provincias no es atacar a “la casta”, es fundir a los argentinos".