11 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, martes 12 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 12 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La astrología de esta semana propone combinar intuición, acción y apertura mental para aprovechar mejor las oportunidades que aparecen en distintos ámbitos de la vida.
Te puede interesar:

Niño Prodigio: qué anticipan los astros para cada signo durante la semana

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries estás con la guardia alta y experimentando situaciones de mucha exigencia. Controlá tus emociones y tu hiperactividad para que no sobrecargarte de responsabilidades.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro que no te gane la ansiedad ,estás muy cerca de concretar tus metas, el momento de la verdad se acerca pero deberás tenes un poco más de paciencia.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis hoy martes toca hacerse responsable de tus acciones porque todo lo que estás atravesando no es por culpa de los demás, sino producto de tus decisiones. Hoy deberás reflexionar y mirar hacia adentro.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer puede que hoy te cruces con el amor de tu vida o, al menos, alguien que te haga sentir mariposas en la panza. No lo arruines buscándole defectos, viví el momento, dejate llevar por lo que siente tu cuerpo y no tu mente.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo deberás poner límites y hacerle sabe a tu entorno laboral quién es el que manda. Algunos pueden confundir tu buena onda y tomarse atribuciones que no le corresponden.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo deberás dedicar tiempo a reencontrarte porque ese es el comienzo de tu camino hacia el éxito. Escucharte más te hará más sabia y te acercará a tus objetivos, confiá más en vos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra hay un asunto que te preocupa y llevas tiempo dándole vueltas. Puede que de la forma menos esperada encuentres la respuesta que te devolverá el sueño y la tranquilidad mental.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hay alguien ahí que te está inquietando, no sabes muy bien lo que te pasa y eso te pone loco. Lanzáte, hay agua en la pileta. Eso sí, no olvides expresar bien lo que querés para no generar malos entendidos en el futuro.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Amanecer temprano te dará orden y disfrute a lo largo de la jornada Sagitario. Aprovecha para reflexionar, leer, hacer cosas que te gusten y te den satisfacción.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio deberás prestar especial atención a tu pareja porque lo estás ahogando. Tratá de bajar la guardia para poder escucharlo y tratar de comprenderlo. Eso los acercará y evitará dormir espalda con espalda.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario valorá a tu pareja porque se siente ignorada y necesita de tu atención. Unos mimos, una cena y pasar tiempo de calidad los volverá a unir.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis toca pedir disculpas a alguien que lastimaste sin intención. Por más que tu ego no te lo permita, reconocer cuando uno se equivoca te fortalece y mejora tus relaciones.

Noticias relacionadas

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 11 de mayo

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 10 de mayo

La combinación entre la Luna en Acuario, Plutón y el Sol en Tauro marca días ideales para replantearse hábitos, vínculos y objetivos personales.

La Luna en Acuario de hoy impacta a todos los signos: cambios, decisiones y necesidad de libertad

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 9 de mayo

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 8 de mayo

Los 3 signos que sentirán un giro fuerte hoy con la Luna en Capricornio. 

La Luna en Capricornio sacude al zodíaco: los 3 signos que sentirán un giro fuerte hoy

Rating Cero

Envidiosa, la serie que protagoniza Griselda Siciliani, se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

Griselda Siciliani a corazón abierto: "No necesito de un hombre para ser feliz"

Wanda Nara y Maxi López.

Maxi López habló sobre la supuesta ruptura de Wanda Nara y Martín Migueles: "Me invitó a..."

Llamativo descenso de peso de la actriz Olivia Wilde.

¿Qué le sucedió? Así fue la impresionante transformación de Olivia Wilde

Wanda Nara y Martín Migueles, días atrás en Japón.

Bombazo: se filtró quién es el tercero en discordia en la supuesta separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Es narcisista, machista y cagón, describió Cinzia a Emanuel.

Fin definitivo de los "4 Fantásticos" en Gran Hermano: Cinzia destrozó a Emanuel y dejó muda a toda la casa

La transformación no se limita a lo físico: también propone un perfil más introspectivo, distante de los papeles de acción que lo hicieron conocido.

Un look que nadie esperaba ver: así fue la impresionante transformación de Sebastian Stan

últimas noticias

play

"Destruir la posibilidad de la educación y de la ciencia es destruir la libertad", advirtió el rector de la UBA

Hace 38 minutos
Envidiosa, la serie que protagoniza Griselda Siciliani, se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

Griselda Siciliani a corazón abierto: "No necesito de un hombre para ser feliz"

Hace 45 minutos
Leandro Paredes junto a Camila Galante.

La fuerte respuesta de la esposa de Paredes por las críticas tras la eliminación de Boca: "Dejalos que hablen"

Hace 45 minutos
Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El Banco Central realizó la compra diaria de dólares más alta del mes y el saldo anual superó los u$s7.500

Hace 59 minutos
OceanExpeditions difundió el mensaje del capitán Jan Dobrogowski. 

Brote de hantavirus: se conoció el emotivo mensaje del capitán del crucero a los pasajeros

Hace 1 hora