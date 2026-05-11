Horóscopo de hoy, martes 12 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 12 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Niño Prodigio: qué anticipan los astros para cada signo durante la semana

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries estás con la guardia alta y experimentando situaciones de mucha exigencia. Controlá tus emociones y tu hiperactividad para que no sobrecargarte de responsabilidades.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro que no te gane la ansiedad ,estás muy cerca de concretar tus metas, el momento de la verdad se acerca pero deberás tenes un poco más de paciencia.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis hoy martes toca hacerse responsable de tus acciones porque todo lo que estás atravesando no es por culpa de los demás, sino producto de tus decisiones. Hoy deberás reflexionar y mirar hacia adentro.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer puede que hoy te cruces con el amor de tu vida o, al menos, alguien que te haga sentir mariposas en la panza. No lo arruines buscándole defectos, viví el momento, dejate llevar por lo que siente tu cuerpo y no tu mente.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo deberás poner límites y hacerle sabe a tu entorno laboral quién es el que manda. Algunos pueden confundir tu buena onda y tomarse atribuciones que no le corresponden.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo deberás dedicar tiempo a reencontrarte porque ese es el comienzo de tu camino hacia el éxito. Escucharte más te hará más sabia y te acercará a tus objetivos, confiá más en vos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra hay un asunto que te preocupa y llevas tiempo dándole vueltas. Puede que de la forma menos esperada encuentres la respuesta que te devolverá el sueño y la tranquilidad mental.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hay alguien ahí que te está inquietando, no sabes muy bien lo que te pasa y eso te pone loco. Lanzáte, hay agua en la pileta. Eso sí, no olvides expresar bien lo que querés para no generar malos entendidos en el futuro.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Amanecer temprano te dará orden y disfrute a lo largo de la jornada Sagitario. Aprovecha para reflexionar, leer, hacer cosas que te gusten y te den satisfacción.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio deberás prestar especial atención a tu pareja porque lo estás ahogando. Tratá de bajar la guardia para poder escucharlo y tratar de comprenderlo. Eso los acercará y evitará dormir espalda con espalda.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario valorá a tu pareja porque se siente ignorada y necesita de tu atención. Unos mimos, una cena y pasar tiempo de calidad los volverá a unir.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis toca pedir disculpas a alguien que lastimaste sin intención. Por más que tu ego no te lo permita, reconocer cuando uno se equivoca te fortalece y mejora tus relaciones.