Javier Milei, tras la renuncia de José Luis Espert como candidato: "Argentina siempre está por encima de las personas"

El Presidente se refirió a la decisión del diputado libertario en medio del narcoescándalo. "El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo", advirtió.

El presidente Javier Milei se refirió a la renuncia del diputado libertario por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert como candidato a renovar su banca de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado , y advirtió que "la Argentina siempre está por encima de las personas".

En su cuenta de la red social X, Milei cuestionó las denuncias contra Espert. "El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo" , aseveró.

"Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede" , enfatizó en esta línea.

El jefe de Estado se había reunido con el legislador libertario el viernes en la Quinta de Olivos en la que lo había ratificado como candidato a diputado nacional. " Cuando Espert atravesó el portón verde de Olivos sabía que entraba como candidato y se iba como diputado hasta el 10 de diciembre porque no iba a renovar" , informó la periodista Rosario Ayerdi tras aquella reunión, en el programa Inteligencia Artesanal en C5N.

Espert se encuentra envuelto en un narcoescándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, quien está preso en Río Negro y con un pedido de extradición de la Justicia de los Estados Unidos por estar acusado de liderar una organización internacional dedicada a la tráfico de drogas.

Luego de haber negado tener una relación cercana con Machado, y de afirmar en más de una ocasión que su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico se limitaba a haber sido trasladado solamente una vez en su avión privado desde Buenos Aires a Viedma para la presentación de un libro, se conoció la noticia, fundamentada con documentación oficial del Bank of América, de que Espert había recibido un giro de u$s200.000 por parte de la socia del empresario.

Además, se supo que el diputado viajó en al menos 35 ocasiones en aviones privados de Machado. Acorralado, en la noche del jueves Espert se vio obligado a dar explicaciones públicas a través de un video que difundió en su cuenta de la red social X.

La renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional

El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert anunció este domingo su renuncia a la candidatura para renovar la banca por la provincia de Buenos Aires, luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado, actualmente detenido con prisión domiciliaria en Viedma.

“Por la Argentina, doy un paso al costado”, escribió Espert en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde confirmó que el presidente Javier Milei aceptó su decisión.

En su mensaje, el economista sostuvo que la acusación forma parte de “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas” y denunció haber sido objeto de “un despiadado juicio mediático” al que, dijo, no se prestará más.

“A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, expresó Espert, quien aseguró que el tiempo “demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral”.

El ahora ex candidato llamó a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza a no dejarse “psicopatear” y a concentrarse en la campaña. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante”, pidió.

Espert concluyó su mensaje reafirmando su respaldo al gobierno de Milei y defendiendo el proyecto libertario: “Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”.