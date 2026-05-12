Luis Ventura cruzó a Flor Peña por su crítica a los Martín Fierro: "Es una..."

El periodista y presidente de APTRA criticó a la actriz y desató una nueva polémica en el mundo del espectáculo.

La polémica alrededor de los Premios Martín Fierro 2026 explotó luego de las durísimas declaraciones de Luis Ventura contra Flor Peña , quien había cuestionado públicamente la credibilidad de los galardones entregados por APTRA . Así fue como el presidente de la entidad no esquivó el conflicto y respondió con una fuerte frase que rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo y las redes sociales.

Lejos de bajar el tono, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas recogió el guante y disparó sin filtros contra la actriz: “Que se haga socia de APTRA y venga y vote, ella que es tan democrática lo tendría que aplicar a su vida, sino es una déspota” . Inmediatamente, esa frase se viralizó y abrió un nuevo frente de batalla mediático en medio de las críticas por las nominaciones de este año.

Pero Luis Ventura fue todavía más allá y apuntó directamente contra la actitud de Flor Peña. “Prefiero guardarme el pensamiento; sí, es una desagradecida. Ella hace pública una opinión de una mirada que es la de ella sobre 100 posibles votos” , lanzó Ventura, molesto por los cuestionamientos de la actriz hacia el funcionamiento interno de APTRA y el sistema de votación de los Martín Fierro.

Además, el periodista redobló la apuesta y sostuvo: “No me meto en la Asociación Argentina de Actores y no me meto en si ella iba a golpear la puerta a Casa Rosada” . Luego cerró con otra frase contundente: “Si para ella es una fiesta y un premio de mierda, ¿para qué se calientan tanto?” . Las declaraciones fueron realizadas en el programa Sálvese quien pueda (SQP), el ciclo conducido por Yanina Latorre en la pantalla de América TV.

Qué dijo Flor Peña sobre los premios Martín Fierro

La polémica comenzó después de que Flor Peña cuestionara públicamente la actualidad de los Premios Martín Fierro y asegurara que los galardones perdieron la esencia que tenían años atrás. “Me parece aburrido, el Martín Fierro era a lo que nosotros íbamos y te daba nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente y ahora siento que se lo reparten entre los canales”, expresó la actriz.

En la misma línea, quien encarnó a Moni Argento en Casados sin Hijos también apuntó contra la supuesta falta de credibilidad de los premios y lanzó —en nota con Intrusos (América TV)— una crítica directa al sistema de nominaciones: “Perdió la mística y la credibilidad, antes sentías que de verdad te lo merecías, ahora nominan para ver cuántos famosos van”.

FLOR PEÑA Flor Peña criticó los premios que entrega APTRA, cuyo titular es Luis Ventura.

"Siempre me pareció injusto que no esté nominado, me parece que nominaron hasta a el portero y lo podían haber nominado a él", aseguró Flor Peña, compañera de Marley en LUZU TV. Y profundizó: "Siempre ganan los mismos, me parece aburrido. Martín Fierro eran los nuestros, eran los que nosotros íbamos y estaba lleno de actores y actrices y te daban nervios porque no sabías quién lo iba a ganar, pero ahora siento que se lo reparten entre los canales".

También opinó: "Está todo el mundo criticando por todos los programas porque hay algo que no está bien. Antes eran ternas y a lo sumo tenías a cuatro personas, y sentías que te lo merecías y que si estabas ahí era porque habías hecho algo bien".